即巿股評 港股直擊

讀者何小姐問:「你好，本人打算10年後退休，現想每月5000元月供以下股票，包括:煤氣(00003)、騰訊(00700)、領展(00823)、長江基建(01038)、比亞迪(01211)、金沙中國(01928)、中銀香港(02388)及指數ETF，當中可以揀那幾隻呢？多謝賜教。」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「每月5000元的金額不算太少，但要視乎你選擇哪一間經紀行。若手續費太高，可能只可以一注獨嬴，只選擇騰訊。因為10年的時間，騰訊的生意亦有很大的增長空間，公司仍然有一定前景。如果收費可以便宜一點，則可選擇兩至三隻股份，可留意領展、金沙中國或中銀香港。尤其是中銀香港，因為有加息的示素支持股份前景，買金融股會較公用股為好。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「讀者所選擇的股票其實不錯，如選擇投資其中任何三至四隻，在月供5000元計算隨時供促一年才各購足一手，如包括有騰訊在內或許時間更長，當中還未計算股價上升所帶來長期碎股問題，所以建議只選擇南方A50(02822)ETF 作月供，除已能分散持單一股票風險外、兼能享人民幣升值潛力，要再加多一隻的話，提議加入長江基建作考慮，業務主要以英國及歐洲為主，現時上述地區正值多事之秋，退一步想最壞情況是總會過去的，因此正恰中長線吸納對象，且過往派息穩定，亦適合退休後持有，南方A50 ETF與長江基建正好一攻守。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「過去我們也分析過類似個案，總括而言，作為中長期定期定額投資，宜選擇有成長性及具波幅的市場或股份，才能發揮平均成本法的效用；另外亦要考慮月供股份計劃的成本問題。我建議每建議5000元每月投資不多於三隻股票，以節省手續費。選股方面，騰訊是首選，南方A50及比亞迪股份亦值得考慮，沒有太大重疊之餘，亦可享受新經濟板塊的增長性。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。