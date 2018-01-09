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路透旗下IFR報道，騰訊(00700)有份參股的網上遊戲直播平台鬥魚計劃今年在港上市，集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。

知情人士透露，由於預計香港將落實允許「同股不同權」的新經濟公司上市，故鬥魚傾向赴港發行IPO，但最終的上市地點尚未決定。

鬥魚在2013年成立，是中國網上遊戲串流直播平台之一。直播行業在過去幾年快速增長，吸引了科技巨頭進行投資。

騰訊在2016年3月向鬥魚投資1億美元(約7.8億港元)。其他投資者包括鳳凰資本、紅杉資本。

鬥魚對此不予置評。