港股直擊 即巿股評

多家券商就澳門1月首個星期博彩收入表現發表報告。

摩根大通認為，據該行調查澳門1月首7日賭收估計為53億澳門元，即平均日均賭收約7.6億元，在新年假期因素而言，表現屬於偏弱，主要的賭場中介人均反映貴賓廳(VIP)表現按年有所放緩。該行預期1月賭收將按年上升16%至19%，2月賭收料按年升6%至9%。該行認為濠賭股中期展望強勁，包括有港珠澳大橋啟用、大灣區消息等，不過短期而言由於賭收數據缺乏正面刺激，股價短期或出現健康回調。

瑞信預期，1月首七日澳門淨博彩收入達53億澳門元，即日均賭收為7.57億澳門元，按年跌7%至8%，主要是貴賓廳業務自去年12月中旬以來出現放緩，表現遜預期。不過該行相信，短期消息面包括澳門博彩監察協調局公布的博彩收入細分數據，以及第四季業績將為賭股帶來支持。

德銀則表示，對去年12月底至1月初貴賓廳賭收表現疲弱感到驚訝，除流動性因素外，亦因近期人民幣升值，增加旅客在聖誕及新年假期外遊意欲。該行指，若賭股因憂慮貴賓廳業務放緩而回落，相信金沙中國(01928)較具防守性，並建議趁低買入永利澳門(01128)及美高梅中國(02282)，相信第四季中場收入表現強勁。

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