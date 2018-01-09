即巿股評 港股直擊

雖然美股隔晚個別發展，只有納指仍然上升，但港股夜期仍錄得升幅，ADR更突破三萬一大關。港股今早再創十年高位，成功企穩31000水平，又向歷史高位邁進一步。恒指高開33點後，曾升抵31001點，升逾百點後倒跌47點，見半日低位30852點。其後喺幾隻重磅股發力下，大市回勇再升157點，見31056點，再創逾十年新高，中午恒指報收31014點，升114點；國指升39點，半日報收31014點。

港交所(00388)破晒位，講到明會繼續向2015年高位出發，半日最高見270元，中午報收269元，升7元或2.6%。上個月已推介港交所係2018必買重磅股，受惠多個利好因素，港交所今年要創歷史新高無難度。至於騰訊(00700)亦創446.4元新高，查實大市已破晒1個月前高位，作為指數龍頭，騰訊唔破頂先出奇。半日報收444.4元，升1.3%，破頂唔估頂，有貨繼續坐定定。

至於平保(02318)之前幾日以弱示人，但阿Man有信心平保今年要變身紅底股，只要股價守穩80元水平，仍處於上升通道內，短線回吐唔使大驚小怪，今日一發力又升2.3%，中午報收84.2元。幾隻重磅股差佢未破之前個頂，但經過早幾日調整，儲夠力破頂應唔係問題。

至於濠賭股亦係今年繼續睇好嘅板塊，每次調整都係吸納好機會，今日整個板塊回復生氣，金沙中國(01928)急升3.5%，係最大升幅藍籌，至於銀娛(00027)、美高梅中國(02282)齊齊升逾2%，永利澳門(01128)升1.8%，新濠(00200)最勁升逾4%。

話咗醫藥股係今年焦點板塊之一，每次回吐過後，輕輕鬆鬆回升更一再創新高，龍頭石藥(01093)創新高，半日升2.3%；中國生物製藥(01177)創新高，半日升6.5%；康臣葯業(01681)創新高，半日升4.1%；東陽光藥(01558)創新高。數吓數下已有四隻股份創新高，而板塊內其他股份普遍上升，只有金斯瑞生物(01548)已連續第三日下跌。

大市已連升11日，港股喺呢個月餘下時間挑戰歷史高位嘅機會仍在，不過大市喺短短一個月間，累計升幅已超過千七點，要有心理準備隨時回吐。不過之前都講過，大把缸邊友吼緊位買貨，回吐幅度亦有限，首個回吐目標大概係 30500-30700 點，而恒指10日線30350左右將有較強支持。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)