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今日 12:35 港股直擊 即巿股評

中午再升114點 攻破三萬一

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隔晚美股個別發展，道指回落，納指和標普500指數創新高。港股十連升後，今早攻破31000點水平。

恒指高開33點，開市後曾升101點，見31001點，其後倒跌47點，見30852點半日低，之後回勇，上午11時後突破早段高位，半日收市前曾升157點，見31014點再創逾10年新高。恒指中午收報31014點，升114點或0.4%，大市成交額751.56億元。

國企指數報12274點，升39點或0.3%。

A股半日高收，滬指升0.08%；深成指升0.12%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見446.4元創上市新高，半日升1.3%；港交所(00388)再創兩年半高，半日升2.7%；滙控(00005)升0.4%；銀娛(00027)升2.2%；金沙中國(01928)升3.5%；長實集團(01113)再創兩年半高，半日升1.1%；九倉(00004)升2.2%。相反，瑞聲科技(02018)跌0.8%；舜宇(02382)跌1.7%；恒安(01044)跌3.4%；神華(01088)回吐2.2%。另外，吉利(00175)公布去年總銷量按年增長約63%，今年銷量目標為158萬部，按年增長約27%，大摩最新維持「與大市同步」評級及目標價30元不變，股價今早曾跌3.4%，半日跌2.5%。

焦點板塊
內險股：中保監發出《人身險保單貼現業務試點管理辦法(徵求意見稿)》，鼓勵保單貼現試點，內險股今早回升。平保(02318)曾升2.8%，半日升2.4%，成交額27.55億元；國壽(02628)升1.6%；新華保險(01336)升2.5%；太平(00966)升2.6%；太保(02601)升1.1%。

醫藥股：多股今早走高，日前獲瑞銀上調目標價至7.43元的綠葉製藥(02186)曾升5.8%創近兩年高，半日升3.6%。另外，石藥(01093)創新高，半日升2.3%；中國生物製藥(01177)創新高，半日升6.5%；康臣葯業(01681)創新高，半日升4.1%；東陽光藥(01558)創新高，半日升1.8%；麗珠醫藥(01513)升2.5%；新華製藥(00719)升4.1%；藥明生物(02269)升3.6%；中國中藥(00570)升2.4%。相反，熱炒股金斯瑞生物科技(01548)跌3%。

焦點股份
惠理集團(00806)：顯著高開一成，開市後曾升13.9%創逾兩年高，半日升11.3%，成交額3.14億元。集團發盈喜，預期截至去年12月底止年度，盈利將大幅增加13.55倍至約20億元，2016年同期盈利為1.375億元。另外，集團董事會會議將於本月19日(周五)舉行，會考慮派付特別股息。

創科實業(00669)：早段曾升9.1%，見56.65元創上市新高，半日回落僅升1%，成交額1.42億元。創科市前錄得兩手共89.3萬股交易，每股作價51.571元至51.572元，涉及4605萬元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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