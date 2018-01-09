港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，道指回落。港股十連升後，今早再創逾十年高，進一步突破31000點水平。

恒指高開33點，開市後曾升101點，見31001點，其後倒跌47點，見30852點半日低，之後回勇。中午收市前，最多曾升157點，見31056點，再創逾十年新高。恒指中午收報31014點，升114點或0.37%，大市成交額751.56億元。

國企指數報12274點，升39點或0.32%。

藍籌股方面，港交所(00388)高見270元，再創逾兩年半高，半日則升2.67%；騰訊(00700)創446.4元新高，今早升1.32%；九倉(00004)再度走高，升2.24%；滙控(00005)升0.37%。

濠賭股繼續造好，金沙中國(01928)急升3.51%，為表現最好藍籌。銀娛(00027)突破10天線，半日升2.25%；另外，新濠國際(00200)及美高梅中國(02282)分別升4.58%及2.01%。

內險股反彈，平保(02318)升2.37%，為表現最好國指成份股。新華保險(01336)兩連跌後，今早升2.53%；另外，中國人壽(02628)及中國太保(02601)分別升1.64%及1.07%。

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