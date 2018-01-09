港股直擊 即巿股評

今朝10度都無嘅情況之下爬起身返工，除咗想死之外我都真係無咩好講，仲要證明比我老媽睇我同老爺今日係紮糭返工，於是係灣仔站一落車就搵個位企定定咁自拍，然後send比佢；Well，學阿Jack話齊：「養兒100歲，長憂99」，嗯，老媽，你幾時send返張自拍比我，證明你都紮糭先？

依家10點14分，恒指似乎都同我一樣紮咗糭，依家報30950點，升50點，最高做過31001點，咁梗係啦，正如噚日所講，31000至31099點呢個又貼價又重貨嘅熊證，個市唔吼住就奇啦，今日大市再次表演「一點穿心」，穿晒呢堆熊證嘅心，連同30900至30999點嗰297張期指，開市一個鐘唔夠個市就食咗1253張期指，呢個早餐真係豐富過all day breakfast。

再向上睇吓熊證，依家變相最貼價嘅係31100至31199點，呢度有相當於504張期指；再上多100點嘅話，即係31200至31299點，呢度都有571張期指，雖然就未及過千張期指咁吸引，但已經係熊證第一同第二重貨區架。

又睇睇下方牛證，最貼價嘅係29900至29999點，呢度有相當於508張期指，見到個收回價近咗咁多就知道發行商無偷懶啦；至於最重貨就係29500至29599點，呢度有1102張期指，以依家10點37分恒指報30944點計，呢個位同現價都有成1444點距離，實在是too far away啦。數返近少少，係29800至29899點，其實即係第二貼價區，就有相賞於802張期指，都係第二重貨區，但係就算用呢個位計，都同現價有成1144點差距。坦白講，話就話恒指日線圖啲技術指標都超買或嚴重超買啫，之但係上方熊證雖則唔係重貨，但勝在近嘛。

拆開恒指5分鐘圖睇，似乎呢兩日恒指個走勢模式都係朝早開市嗰吓「boom」一聲彈起咗之後就開始回落返，當補完「boom」嗰吓嘅上升裂口之後回返少少跟手就橫行直到收市。依家10點44分，恒指今朝又係「boom」一聲上咗去之後就向下行，補咗今朝個上升裂口，依家又回返上去，唔知下半場會唔會橫行至收呢？如是者倒不如趁臨收市前半個鐘先至落場，博瞓醒第二朝「boom」嗰吓嚟收割。恒指牛(67236)，收回價30050點，同現價有逾900點差距，依家坊間最貼價嘅牛證收回價去到30515點，不過今次策略係小注過夜，所以揀隻遠啲嘅牛證比較穩陣。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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