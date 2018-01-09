港股直擊 即巿股評

港股連升十日再創逾十年高位，藍籌股輪流推升下，今早有望升穿31000點，惟投資者宜繼續留意技術超買情況。

隔晚美股先低後高，收市三大指數漲跌不一，納指標普連續五天創收市新高，納指升0.29%，報7157點；道指最多跌60點，收市微跌12點，報25283；標普500指數漲0.17%，報2747點。公司業績公布期將至，投資者對美國經濟前景仍感樂觀。一些大型銀行將從本周開始公布業績，摩根大通、貝萊德以及富國銀行將在本周五公布季績。

投資者消化吸收了聯儲局官員最近發表的講話。這些官員暗示，在美國經濟狀況強化以及財政刺激措施的推動下，聯儲局2018年的加息次數可能會比目前市場預計的3次更多一些。

周一倫敦基本金屬個別發展，其中LME期鋅創逾十年新高，收升1%，報3384.5美元/噸。期銅收升0.1%，期鉛升1.9%，期鋁跌1.43%，報2174美元/噸。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報80.95元，較本港上日收市升0.45元；騰訊(00700)ADR收報441.66元，升3.06元，今早有望創新高；國壽(02628)ADR收報24.42元，升7仙。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報12.06元，升6仙；中石油(00857)ADR收報5.82元，升6仙；中石化(00386)ADR收報6.28元，升5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.71元，升0.71元；聯通(00762)ADR收報11.04元，升0.12元。

ADR港股比例指數報31035，較周一恒指收市升135點或0.44%。恒指昨日高見30929點，再創逾十年新高，收報30899點，升84點，連升十日累飆1665點或5.7%，創逾5年來最長連升日數。股價高於50天線的中線市寬比率上升0.4個百分點，上到57%，再創兩個半月高位。留意恒指14天相對強弱指數(RSI)升至75.25，進一步超買。

焦點板塊

內房股：板塊連日表現強勢，內房股陸續公布去年銷售成績。新城發展(01030)公布去年累計實現合約銷售金額按年增長94.39%，並為首次超過1000億元人民幣的紀錄；眾安房產(00672)去年合約銷售額按年增長101%。遠洋集團(03377)去年累計協議銷售額按去上升40%：越秀地產(00123)去年累計合同銷售金額按年上升約35%，佔2017年合同銷售目標360億元的114%。五礦地產(00230)去年簽約銷售額按年下跌31.2%，今年的目標簽約銷售額為150億元人民幣，較去年目標簽約銷售額上升88%。

焦點股份

吉利汽車(00175)：公布去年總銷量124.71萬部，按年增長約63%，並超越去年經修訂全年銷量目標110萬部。公司將今年銷量目標定為158萬部，按年增長約27%。

耀才證券(01428)：預期2017年12月底止首三季收益總額約3.54億元，按年增約80.61%。

惠理集團(00806)：預期截至去年12月底止年度，盈利將大幅增加13.55倍至約20億元，公司又公布本月19日舉行之董事會會議將會考慮派付特別股息。

中國糧油控股(00606)：預期截至去年底止全年盈利約30億元，按年增1.11倍，主要由於期內完成併購小包裝食用油業務，以及出售與核心戰略不相關的生化及生物燃料等業務，預計錄得一次性出售淨收益約9億元。