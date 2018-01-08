港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五再創新高。港股連升九日後，今日進一步創逾十年高位並反覆高收。大市成交額增加，不過上升股份比例僅超過五成。

恒指今早高開80點，開市後曾升114點，見30929點再創逾十年新高，之後回軟，曾倒跌82點，見30732點全日低，其後好淡爭持，中午跌13點，波幅上午成形，尾段轉升。恒指收報30899點，升84點或0.3%，連升十日累飆1665點或5.7%，創2012年10月15日以來、逾5年來最長升浪。大市今日上升股份比例為51%，下跌股比例為49%。

全日成交額1337.76億元，較上日增加約87.68億元。

國企指數收報12235點，升23點或0.2%。國指7連升累飆617點或5.3%。

恒指即月期貨收市升72點或0.23%，報30836點，低水64點。

A股先低後高，滬指升0.52%，連升7日；深成指升0.35%。兩市成交額約5586億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升39點，報25308。

藍籌股方面，港交所(00388)行政總裁李小加接受外電訪問時表示，正考慮推出多項措施，提高港股成交量，包括擬簡化部分使用抵押品的管理規定，以及取消或下調股票印花稅等，港交所股價收報262元創兩年半新高，升幅3.5%；騰訊(00700)早段高見439.2元逼近上市高位，收市升1.2%。另外，長實集團(01113)創逾兩年半高，收市升1.1%；中銀香港(02388)升0.8%；金沙中國(01928)升1.3%；銀娛(00027)升1.3%；蒙牛(02319)升4.5%。相反，主要金融股拖低大市，友邦(01299)跌0.9%；建行(00939)跌0.4%；滙控(00005)跌0.4%；國壽(02628)跌1%。另外，舜宇(02382)跌1.8%；瑞聲(02018)跌2.1%；中海油(00883)回吐1.3%。

焦點板塊

內房股：陸續公布去年表現，今早續見追捧，華潤置地(01109)去年累計合同銷售金額1521億元人民幣，按年增40.78%，股價曾升6.7%，收市升3%；旭輝(00884)全年累計合同銷售額按年增長96.23%，股價創新高，收市升2.2%。另外，碧桂園(02007)創新高，收市升7.4%，成交額15.02億元；萬科(02202)創新高，收市升2.9%；融創(01918)升4.1%；中海外(00688)創逾兩年半高，收市升5.2%；中國恒大(03333)升3%；世房(00813)升9.6%；合景泰富(01813)升5.9%。雅居樂(03383)建議分拆雅生活服務股份主板獨立上市，股價收報14.4元創逾十年高，升幅10.9%。

水泥股：全線向上，海螺水泥(00914)發盈喜，預期全年盈利按年大幅上升約70%至90%，2016年同期盈利85.74億元人民幣，股價創新高，收市升4.3%，其A股升4.04%。同系海螺創業(00586)亦發盈喜，預期去年淨利潤按年顯著增長不少於60%，股價收報20元創逾兩年半高，升幅4.3%。華潤水泥(01313)亦發盈喜，股價創逾三年半高，收市升2.1%。中國建材(03323)創逾兩年半高，收市升6.2%；中材股份(01893)創逾6年半高，收市升6.9%；西部水泥(02233)升3.2%；金隅(02009)升2.8%。

煤炭股：發改委日前公布，通過兼併重組，實現內地煤炭企業平均規模明顯擴大，而到2020年底，爭取在全國形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業集團。煤炭股落鑊，兗煤(01171)創逾4年半新高，收市飆13.8%，其A股升9.65%；神華(01088)創逾4年高，收市升5.6%，其A股升6%；中煤能源(01898)飆10.2%，其A股升2.68%。細股方面，安域亞洲(00645)曾飆56.6%，收市升26.5%；力量礦業(01277)升12%。

中資航空股：民航局及國家發改委上周五(1月5日)印發《關於進一步推進民航國內航空旅客運輸價格改革有關問題的通知》，意味航空公司將擁有更大的自主定價權利，瑞信上調三大中資航空H股目標價，國航(00753)創逾7年高，收市升6.2%，其A股升2.63%；南航(01055)創逾兩年半高，收市升4.3%，其A股升3.85%。不過，東航(00670)創逾兩年半高後，收市倒跌2.2%%，其A股升2.06%。另外，中國民航信息網絡(00696)創新高，收市升3.2%；北京首都機場(00694)升1.2%。

焦點股份

環球醫療(02666)：今早顯著低開5.3%，開市後曾挫6.2%，見7.46元，收市跌4.7%。股份市前成交額達8.57億元，全日交額11.53億元，創上市以來最高成交額。

中國生物製藥(01177)：早段曾挫5.8%，見13元，其後拗腰，收市倒升2.2%，成交額9.09億元。集團公布，透過收購中國生物(北京)餘下51%及Super Demand餘下52%至全資擁有，間接增持醫藥業務「北京泰德」權益至57.6%。交易代價128.95億元透過發行10.13億股支付，作價12.73元，較上日收市折讓7.75%。完成後，主席及其一致行動人士持股將由41.63%增至48.65%。

半新股：中教控股(00839)創上市新高，收市升4.8%；創業板萬里印刷(08385)急升13.6%。相反，上周五(5日)上市的瑞豐動力(02025)跌穿招股價1.68元，收市跌11.2%，報1.51元。LHN(賢能集團)(01730)連日下挫，今日創上市新低，收市跌13.3%，報1.95元，逼近招股價1.9元。

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