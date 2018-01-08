港股直擊 即巿股評

美股上周五晚急升，三大指數再創新高。港股早段再創逾十年高後，於30800點附近爭持，收市錄得10連漲。

恒指今早高開80點，開市後曾升114點，見30929點再創逾十年新高，其後回軟，曾倒跌82點，見30732點全日低。港股午後處上午波幅內，於30800點附近爭持。恒指尾段走勢偏好，收市競價時段(U盤)進一步嘜高，收市報30899點，升84點或0.28%，大市成交額1337.76億元。

國企指數報12235點，升23點或0.19%。

騰訊(00700)高見439.2元，逼近439.6元歷史高，收市則升1.25%，報438.6元，成交居首達78.57億元。

平保(02318)低見80.8元，失守10天線，惟收市競價時段(U盤)嘜高至82.25元收市，最終無升跌，為成交第二大股份。

大市交投連續5天破千億，港交所(00388)以全日高位262.0元收市，升3.48%，創逾兩年半高，為成交第三大股份。

內房股受追捧，碧桂園(02007)創17.8元新高，全日則急升7.4%，為表現最好藍籌。另外，中國海外(00688)及華潤置地(01109)分別升5.19%及3.02%。

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