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今日 15:53 港股直擊 即巿股評

大摩:濠賭股EBITDA料勝預期 永利派息或增逾五成

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摩根士丹利發表報告，預期澳門博彩股去年第四季盈利增長強勁，推動市場盈利預測上修。

大摩預計澳門博彩股去年第四季EBITDA按季增長9%，按年增長28%，高於券商綜合預測，估計美高梅中國(02282)隨着路氹項目開幕，其EBITDA增長將快過同業，料按季增長17%。

另外，大摩預期銀娛(00027)及永利澳門(01128)去年第四季EBITDA均按季增11%，公布業績後將帶動市場明顯上調盈利預測，又預計永利去年每股派息將按年增長超過五成。

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