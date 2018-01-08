即巿股評 港股直擊

上周五美股再爆升，三大指數齊齊破頂，港股夜期回升，ADR更逼近31000大關，以為今日港股可以十連升，豈料未如人意，港股高開低走，目前在30800點水平爭持。恒指開市曾升逾百點，見過30929點半日高位，再創逾十年新高，可惜唔少重磅股開始腳軟，拖累恒指早段曾倒跌82點，見30733點半日低位，兼回補開市上升裂口，半日報收30801點，跌13點；國指則跌16點，報收12194點。

話咗港交所(00388)係今年重點推介重磅股，今早港交所破頂，高見259.6元為近兩年半高位，半日升近2%，升勢有餘未盡。至於騰訊(00700)更係差些少，半日高位439.2元，未能突破之前高位439.6元，半日報收437.2元，向上動力減弱。至於大笨象(00005)跟平保(02318)，上周大市再創新高之際，呢兩隻重磅股已率先掉頭，平保更已逼近20日線(80.6)，留意此關需守，否則死恐怕80元大關不保後，股價要下試77.5元，即50日線尋找支持。

濠賭股大漲小回，阿Man講過只要睇好呢個板塊今年表現，短線波動唔需要太介懷，今日濠賭股回升，閒閒地升幅都超過1%，短線回調果然係上車好機會。至於內需股整固幾日，今日靠穩，個別股份更上升，蒙牛(02319)反彈逾2%，安踏體育(02020)亦見回升。

要數近年令缸邊友跌最多眼鏡嘅板塊，一定係內房股，喺內地未見放軟手腳打擊樓市，預期受政策所限，兼且競爭劇烈嘅內房股一升再升，果然有內地資金撐腰，再加𠹺國別投行加內房股打氣，內房股持續有資金流入，刺激該板塊做子，唔少股份更創新高。

醫藥股之前喪升輪流創新高，今日唔少醫藥股創高後，股價開始回調，未有貨唔急於追貨，有貨嘅朋友最嫩訂番個止賺位，一定回調唔多對路要轉勢，不妨先跳車再作觀察。今日又見資源股中嘅煤炭股落鑊，主要係市場憧憬內地煤炭企業將實行改革。不過好老實阿Man一向唔多buy呢個板塊，炒作短癮兼升勢頭易無影，要高追唔使預我嗰份。

至於另一個被視為升市藍籌籠嘅板塊券商股又蠢蠢欲動，主要係缸邊友見上證指數已重上3400重要關口，中資券商股又見炒作。眼見呢個板塊升，唔係諗緊揀邊隻上車，反而係金晴火眼望住個市，一旦出現回調有冇減磅需要，又或者待回調幅度有番咁上下，吼位買貨比起短炒券股股更划算。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)