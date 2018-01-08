港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五再創新高。港股連升九日後，今早創逾十年高位後轉爭持。內房、煤炭和中資航空股突圍。

恒指今早高開80點，開市後曾升114點，見30929點再創逾十年新高，之後回軟，曾倒跌82點，見30732點半日低，其後好淡爭持。恒指中午收報30801點，跌13點，大市成交額765.18億元。

國企指數報12194點，跌16點或0.1%。

A股半日靠穩，滬指升0.35%；深成指升0.2%。

主要藍籌金融股拖低大市，友邦(01299)跌1.5%；建行(00939)跌0.8%；滙控(00005)跌0.6%；平保(02318)跌1.3%。另外，舜宇(02382)跌3.1%；瑞聲(02018)跌1.9%；中海油(00883)回吐1.2%。相反，騰訊(00700)早段高見439.2元逼近上市高位，半日升0.9%；港交所(00388)創兩年半新高，半日升2%；中銀香港(02388)升0.8%；金沙中國(01928)升1.5%；銀娛(00027)升1.4%；吉利(00175)升1.1%；蒙牛(02319)升2.7%。

焦點板塊

內房股：陸續公布去年表現，今早續見追捧，華潤置地(01109)去年累計合同銷售金額1521億元人民幣，按年增40.78%，股價曾升6.7%，半日升2%；旭輝(00884)全年累計合同銷售金額約1040億元人民幣，按年增長96.23%，股價創新高，半日升3.8%。另外，碧桂園(02007)創新高，半日升6.9%，成交額10.25億元；萬科(02202)創新高，半日升4.1%；融創(01918)升5.5%；中海外(00688)升4.1%；中國恒大(03333)升3%；世房(00813)升7.6%；合景泰富(01813)升7.5%。雅居樂(03383)建議分拆雅居樂雅生活服務股份主板獨立上市，股價創逾十年高，半日升8.6%。

煤炭股：發改委日前公布，通過兼併重組，實現內地煤炭企業平均規模明顯擴大，而到2020年底，爭取在全國形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業集團，發展和培育一批現代化煤炭企業集團。煤炭股今早落鑊，兗煤(01171)創逾4年半新高，半日升10.8%，其A股升7.12%；神華(01088)創逾4年高，半日升4.4%，其A股升6.21%；中煤能源(01898)升6.1%，其A股升2.68%。細股方面，安域亞洲(00645)曾飆56.6%，半日升43.4%；力量礦業(01277)升22%。

中資航空股：民航局及國家發改委上周五(1月5日)印發《關於進一步推進民航國內航空旅客運輸價格改革有關問題的通知》，意味航空公司將擁有更大的自主定價權利。三大航空AH股顯著造好，國航(00753)創逾7年高，半日飆升9%，其A股升4.43%；南航(01055)創逾兩年半高，半日升7.8%，其A股升2.68%；東航(00670)亦創兩年半高，半日升5.4%，其A股升4%。

焦點股份

環球醫療(02666)：今早顯著低開5.3%，開市後曾挫6.2%，見7.46元，半日跌4.2%。股份市前成交額達8.57億元，半日市交額10.27億元，創上市以來最高成交額。

中國生物製藥(01177)：早後曾挫5.8%，見13元，其後拗腰，半日倒升1%，成交額4.72億元。集團公布，透過收購中國生物(北京)餘下51%及Super Demand餘下52%至全資擁有，間接增持醫藥業務「北京泰德」權益至57.6%。交易代價128.95億元透過發行10.13億股支付，作價12.73元，較上日收市折讓7.75%。完成後，主席及其一致行動人士持股將由41.63%增至48.65%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。