今日 12:35
重要通告
港股直擊
招商局置地(00978)公布，2017年全年實現合同銷售總額約241.57億元(人民幣‧下同)，按年增51.11%。
單計去年12月底止第四季，實現合同銷售總額約67.64億元，按年增1.3倍。
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