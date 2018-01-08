港股直擊 即巿股評

美股上周五晚急升，三大指數再創新高。港股九連升後，今早再創超過十年高，其後於30800水平爭持。恒指今早高開80點，開市後曾升114點，見30929點再創逾十年新高，其後回軟，曾倒跌82點，見30732點半日低，之後好淡爭持。恒指中午收報30801點，跌13點或0.04%，大市成交額765.18億元。

國企指數報12194點，跌16點或0.14%。

藍籌股方面，港交所(00388)破頂，創近兩年半高，升1.97%; 蒙牛(02319)反彈2.68%; 濠賭股造好，金沙中國(01928)及銀娛(00027)分別升1.52%及1.43%; 騰訊(00700)升0.92%。

內房股續見追捧，碧桂園(02007)創17.80元新高，半日則升6.91%，為表現最好藍籌。華潤置地(01109)去年累計合同銷售金額按年增40.78%，股價半日升2.02%。另外，雅居樂(03383)及世茂房地產(00813)分別升8.63%及7.62%。

內地發改委公布，支持有條件的內地煤企之間實施兼並重組，兗煤(01171)急升10.85%; 另外，中煤能源(01898)及中國神華(01088)分別升6.06%及4.42%。

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