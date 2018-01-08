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今日 11:16 港股直擊 即巿股評

恒指倒跌82點後爭持 煤炭股落鑊

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美股上周五晚急升，三大指數再創新高。港股九連升後，今早於超過十年高位爭持。

恒指今早高開80點，開市後曾升114點，見30929點再創逾十年新高，其後回軟，曾倒跌82點，見30732點暫時低，最新好淡爭持。截至上午約11時12分，恒指報30834點，升19點或0.1%，大市成交額623.71億元。

國企指數報12226點，升14點或0.1%。

A股靠穩，滬指升0.39%；深成指升0.26%。

藍籌股方面，騰訊(00700)早段高見439.2元逼近上市高位，現升0.7%；港交所(00388)升0.7%；中銀香港(02388)升0.9%。

主要金融股拖低大市，友邦(01299)跌1.6%；建行(00939)跌0.5%；滙控(00005)跌0.6%。

煤炭股跑出，兗煤(01171)曾升11%，見11.26元創逾4年半新高，現升10.4%，其A股升7.82%；神華(01088)最新升5.1%，報22.6元，創逾4年高，其A股升7.14%；中煤能源(01898)升5.5%，其A股升2.85%。

細股安域亞洲(00645)曾飆56.6%，現升41.6%。

行業消息方面，國家發改委日前公布，通過兼併重組，實現內地煤炭企業平均規模明顯擴大，中低水平煤礦數量明顯減少，上下游產業融合度顯著提高，經濟活力得到增強，產業格局得到優化。到2020年底，爭取在全國形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業集團，發展和培育一批現代化煤炭企業集團。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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