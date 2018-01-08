訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:45 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】恒指或要抖一抖

放大圖片

各位早，超級的早，距離開市仲有約3分半鐘我已經坐係公司斟埋杯水打緊隻稿，原來返9點半係北角轉車係要等三班先上到車(可能你會覺得我好彩，三班就上到)，依家恒指做完U盤，開報升80點，做30895點；室外氣溫應該得15至16度，今日lunch後話會開始轉冷，除咗對住個同樓市一樣「只升不跌」咁樣嘅市要小心之外，出街都著多件衫，拉返條拉鍊。

好啦，搭正9點半開市，不如見睇睇牛熊證街貨圖先啦。上方熊證最貼價嘅係30900至30999點，呢度有相當於342張期指，開得1分鐘都未夠，暫時都仲見到恒指高位開市。依家足9點47分，對住三位大佬開會時見到恒指最高做到30929點，換言之最貼價個堆熊證已經全數死亡，變相31000至31099點呢度成為最貼價嘅熊證，而同時呢度有成1085張期指，亦係熊證最重貨嘅範圍，最重貨又咁近，乜你覺得個市唔會食埋呢堆貨咩？

至於下方牛證，最貼價嘅係29800至29899點，呢度有相當點人點542張期指，不過同現價都有成十萬八千里咁遠。
返番去恒指日線圖睇，啲技術指標一早已經上到去嚴重超買，就算再買上去食貼價加重貨熊證，如是者都等一等個市，睇睇係咪會回一回先至再追上去，財不入急門呀。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。