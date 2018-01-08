即巿股評 港股直擊

各位早，超級的早，距離開市仲有約3分半鐘我已經坐係公司斟埋杯水打緊隻稿，原來返9點半係北角轉車係要等三班先上到車(可能你會覺得我好彩，三班就上到)，依家恒指做完U盤，開報升80點，做30895點；室外氣溫應該得15至16度，今日lunch後話會開始轉冷，除咗對住個同樓市一樣「只升不跌」咁樣嘅市要小心之外，出街都著多件衫，拉返條拉鍊。

好啦，搭正9點半開市，不如見睇睇牛熊證街貨圖先啦。上方熊證最貼價嘅係30900至30999點，呢度有相當於342張期指，開得1分鐘都未夠，暫時都仲見到恒指高位開市。依家足9點47分，對住三位大佬開會時見到恒指最高做到30929點，換言之最貼價個堆熊證已經全數死亡，變相31000至31099點呢度成為最貼價嘅熊證，而同時呢度有成1085張期指，亦係熊證最重貨嘅範圍，最重貨又咁近，乜你覺得個市唔會食埋呢堆貨咩？

至於下方牛證，最貼價嘅係29800至29899點，呢度有相當點人點542張期指，不過同現價都有成十萬八千里咁遠。

返番去恒指日線圖睇，啲技術指標一早已經上到去嚴重超買，就算再買上去食貼價加重貨熊證，如是者都等一等個市，睇睇係咪會回一回先至再追上去，財不入急門呀。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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