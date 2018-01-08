重要通告 港股直擊

中譽集團(00985)宣布，與民生銀行(01988)合作，重組於加拿大從事煤礦開發及焦煤相關生產業務的GCC LP的債務，集團旗下Sonicfield及民行提名的MSDS分別持有88%及12%的新公司權益，向接管人收購接管令狀下的相關礦業資產及物業。

GCC LP亦為礦山擁有人，由於煤炭市場條件不利，GCC LP於2015年1月及12月分別閒置地表及地下採礦業務，自此以後並無積極採礦運作，並自當年底以來一直面臨財務壓力，根據日期為2017年1月24日及2月3日的接管令狀，接管人有權營銷任何或全部物業，以及在法院批准下出售及轉讓物業。

待簽署資產購買協議及接管人貸款協議後，Sonicfield已將7150萬美元現金存入以其名義於民生銀行開立及其全權控制的銀行賬戶作為新增融資，以支付加拿大新公司就收購代價的責任及營運資金等。

民生銀行須向加拿大新公司提供一筆有期貸款融資，款額不少於4.1億美元，信貸額為期5年，利率為3個月美元倫敦銀行同業拆放利率加1.2%，利息期3個月，以撥付加拿大新公司就收購代價的責任，其將用作悉數償還原有民生銀行信貸額及應計利息，以及其任何費用和開支，但不包括GCC剩餘負債。

集團指，民生銀行承諾向加拿大新公司提供金額不少於4.1億美元的新增民生銀行信貸額，大致上已應付大部分收購代價。Sonicfield只須向加拿大新公司提供價值7150萬美元的新增融資以完成該交易。

Sonicfield承諾促使加拿大新公司於完成收購事項後，立即採取一切必要的步驟，恢復礦山的生產及營運。

中譽集團指，所購入資產之該等產業主要包括25份煤礦租約，以作經營位於加拿大阿爾伯塔省中西部Smoky River Coalfield的礦山，面積逾2.9萬公頃。礦山的主要產品為硬焦煤(冶金用煤)，在海運硬焦煤市場上出售，用於鋼鐵行業。

中譽集團股份今日復牌。