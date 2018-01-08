即巿股評 港股直擊

港股上周合共錄得895點升幅，令不少投資者重拾信心，觀乎美股升勢持續強勁，三大指數再度破頂，港股有望繼續受惠。此外，人行公布，截至去年12月底的中國外滙儲備達31400億美元，略高於市場預期，並已連升11個月，料將為A股帶來刺激，在外圍及A股向好的情況下，預計恒指有望挑戰31500點。

筆者去年至今已一再強調，大市整體走勢向好，便有利新股走勢，新股熱潮下尋寶，總比高追已上市的熱門股較為穩陣。近期招股的公司中便有一隻值得大家留意，ATLINKS Group(08043)屬主要向歐洲市場提供設計及銷售家用及辦公智能高效通訊終端解決方案的供應商。

該公司於2016年在歐洲家用電話市場排名第三，市場份額約9.1%，而其Alcatel品牌在歐洲家用及商用電話市場亦街知巷聞。2017年上半年，歐洲市場佔ATLINKS整體收入的67%。此外，ATLINKS更已捕捉到來自另一細分市場的機會，積極拓展海外銀髮通訊及智能家居市場。

事實上，ATLINKS過去一直有銷售毛利率較家用電話高的老年人電訊產品，未來戰略之一是擴大其產品範圍，尤其是面向銀髮市場以及視覺及聽覺受損人士的電訊產品方面。而公司今次集資所得便有約23%將用於開發此類新產品。ATLINKS預計今年發布4款新型老年人電訊產品，而其部分主要客戶更表明對有關產品的興趣，甚至有客戶已下單購買，並將於今季內交貨。相信會為其業務帶來新的增長動力。

如「細粒版」偉易達

筆者認為，此股屬「細粒版」的偉易達(00303)，基本因素優良，同時業務具增長潛力，值得留意。此股本周四(11日)中午截止公開招股，1月19日上市，每手股數為5000股，入場費為4545.35元。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益