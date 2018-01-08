港股直擊 即巿股評

全球主要股市新年首周完美收官，港股連升九日後，今日有望承接外圍股市造好而創出十連升，挑戰31000點水平。

美國三大股指連續三天齊創收市新高，上周五道指以近全日高位收市，升220點或0.88%，報25295點；納指升0.83%，報7136點；標普500指數升0.7%，報2743點。全個星期道指升2.3%，納指升3.4%，標普500指數升2.6%。

分析師普遍認為，樂觀的市場情緒受到了最近美國通過的稅改法案規定削減企業稅率、大宗商品期貨價格攀升以及企業盈利強勁增長等因素的推動。穩健的經濟數據以及債券收益率下降，同樣促進了美股攀升。

美國勞工部周五宣布，美國12月非農就業人口增加14.8萬，遠遜預期的19萬，前值22.8萬。失業率則持穩於17年低位的4.1%，符合預期。有分析認為這份非農就業報告對市場有利，因為數據反映形勢良好，但並不不過熱，令聯儲局不會在2018年加息問題上變得過度激進。

周五紐約期油收跌0.42美元，跌幅為0.68%，每桶報61.59美元，結束五日連漲走勢，本周漲1.94%，連續第四周上漲。美國原油庫存已經連續七個星期下降，而且投資者對伊朗國內的動盪局勢感到憂慮。

在美國買賣的重磅中概股表現向好，阿里巴巴收升2.7%；京東升4.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報81.59元, 較本港上日收市升0.79元；騰訊(00700)ADR收報436.86元，升3.66元；國壽(02628)ADR收報24.51元，跌9仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.08元，跌8仙；中石油(00857)ADR收報5.83元，升3仙；中石化(00386)ADR收報6.22元，跌1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.68元，升0.63元；聯通(00762)ADR收報10.92元，升8仙。

ADR港股比例指數報30987，較上周五恒指收市升172點或0.56%。港股上周五高見30911點再創逾十年高，收報30814點，升78點，連升第9日累漲5.4%。股價高於50天線比率的中線市寬上升2.5個百分點，去到56.7%，為兩個半月以來最高。恒指今日有望創出十連升，不過宜留意技術超買情況。

焦點板塊

內房股：華潤置地(01109)公布12月實現合同銷售金額約274.1億元人民幣，按年增長2.03倍；集團全年累計合同銷售金額1521億元人民幣，按年增長四成一。融創中國(01918)去年12月份合同銷售金額按年增長1.52倍。

水泥股：華潤水泥(01313)發盈喜，估計去年全年純利按年會顯著增加；海螺水泥(00914)發盈喜，預期去年全年淨利潤大幅增長七成至九成。

焦點股份

恒地(00012)：旗下北角京華道18號全幢新建商廈，以99.5億元易手，每平方尺約3萬元，是區內近年最大宗成交，買家為中科創資本旗下公司以及太平信託聯手的財團，估計恒地帳面獲利約54億元。