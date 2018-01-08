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今日 07:37 即巿股評 港股直擊

【個股分析】海外訂單貢獻較多 中交建具值搏空間

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2018年伊始，環球股市已有良好開始，投資者在新一年繼續追尋潛在的上升股份，惟個別強勢股已累積一定升幅，可在落後股中尋覓。去年表現欠佳的基建股，可作為冷吼之選。

中國交通建設(01800)為內地大型基建承包商，主要從事基建建設、基建設計、疏浚、裝備製造及其他業務。集團業務涵蓋範圍廣泛，曾設計及承建多個國家的港口、機場、橋樑、隧道、勘查設計等，於行業具有領導地位。

截至去年9月底止，首9個月純利按年上升4%至117.29億元人民幣，營業額則升5.5%至3072.97億元人民幣。新簽合同金額增加30.6%至6,210.04億元人民幣，其中基建建設、基建設計、疏浚、裝備製造和其他業務分別簽訂合同金額5,487.72億、213.29億、317.72億、145.59億及45.72億元人民幣。

近年「一帶一路」成為內地基建企業新簽合同增長的重要因素，海外工程範圍包括道路、橋樑、港口、鐵路等各項大型基礎項目。國內工程建設已提升至全球領先地位，中交建近年亦積極「走出去」，於去年1至9月的新簽合同中，海外新簽合同金額達1674.99億元人民幣，佔新簽合同額約26.9%，明顯高於同業。

現價預測市盈率僅6.7倍

管理層指出，目標在2020年海外項目佔收入及純利貢獻35%及40%，2025年進一步提升至45%及50%。由於海外項目毛利率較為穩定，將可提升整體盈利能力。

為配合政策，中國積極參與其他國家的規劃及投資建設，而中交建具有品牌溢價及行業地位，相信盈利增長具有不俗潛力。該股股價去年表現並不突出，惟受惠擁有大灣區發展及「一帶一路」等概念，料可持續提振業務表現。另外，現價預測市盈率6.76倍，預測市賬率0.72倍，以中交建於基建類股份的龍頭位置，現水平估值吸引，具值搏空間。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中交建2017、2018及2019年每股盈利為1.139元、1.281元及1.455元人民幣，給予12個月目標價10.80港元，相當於2017年預測市盈率7.89倍，評級「買入」。

蔡向成　元富證券(香港)研究部經理

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