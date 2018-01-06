即巿股評 港股直擊

美股強勢持續，道指周四再創新高，收市急升逾150點，首次突破25000點關口收市；納指亦創新高，收市企穩在7000點水平以上。內地股市周五靠穩，連升6個交易日；港股同日反覆靠穩，恒指周五曾再升逾170點，高見30911點的逾10年高位，但再試頂有獲利沽盤出現，恒指及後曾經倒跌，低位曾跌近100點，收市升近80點，連升9個交易日。向上阻力留意31000點關口，支持參考30500點水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾2300萬元流出，同日淡倉流入逾5200萬元，累計5天，好倉流出逾1.2億元，淡倉流入逾2.6億元。

如看好恒指，可留意牛證(65696)，收回價29969點，行使價29819點，18年12月到期，兌換比率12000；或可留意牛證(65432)，收回價29863點，行使價29713點，18年11月到期，兌換比率12000。

相反，如看淡恒指，可留意熊證(61741)，收回價31300點，行使價31500點，18年6月到期，兌換比率10000；或可留意熊證(65224)，收回價31200點，行使價31400點，18年2月到期，兌換比率10000。

有券商上調騰訊(00700)的目標價，騰訊周五曾再升逾1%至436元以上，但及後曾經回軟，一度失守430元水平，騰訊尾市回穩，收市微升。北水流入騰訊，周四錄得逾2.8億元內地資金，通過滬港通和深港通南向渠道流入。向上阻力留意440元關，支持參考425元水平。周四有逾1.2億元資金流出騰訊認購證，5日累計流出逾2.9億元。看好可留意騰訊購(19246)，行使價515.88元，18年5月到期，或騰訊牛(65684)，收回價405.18元，行使價402.18元，18年6月到期。

至於近日強勢的內銀股，建行(00939)周五早段曾高見7.63元，再升至約兩年半高位，但再向上推進有阻出現，建行及後有獲利盤出現，收市微升，暫守7.6元水平。北水流入建行，周四錄得逾1.2億元內地資金，通過滬港通南向渠道流入。向上阻力留意7.7元關口，支持參考7.5元水平。看好可留意建行購(17526)，行使價8.38元，18年4月到期。或建行牛(65119)，收回價7.16元，行使價7.06元，18年9月到期。

工行(01398)周五略見回軟，但低位企穩在6.5元以上，收市微跌。約1.6億元北水在周四流過滬港通買入工行。向上阻力留意6.7元水平，並觀望6.4元能否建立支持。看好可留意工行購(18532)，行使價7.19元，18年4月到期。或工行牛(65120)，收回價6.22元，行使價6.12元，18年9月到期。

紐約期油高位整固，石油石化股保持高企。中海油(00883)周五穩守12元關口以上，收市再升近1%。向上阻力留意12.5元水平，支持參考10天線約11.4元附近。看好可留意海油購(18365)，行使價13.08元，18年5月到期。或海油牛(65108)，收回價11.02元，行使價10.82元，18年10月到期。

中石油(00857)周五曾高見5.87元的逾9個月高位，收市靠穩。向上觀望重上6元的機會，支持參考10天線約5.55元。看好可留意中油購(19019)，行使價6.49元，18年5月到期。或中油牛(64835)，收回價5.29元，行使價5.14元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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