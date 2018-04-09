即巿股評 港股直擊

讀者吳先生問:「中芯國際(00981)於12.44入貨，前景如何！請給予止蝕位，謝謝！」(周五收報12.46元)

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「中芯國際股價曾經有炒作，主因是早前委任台積電過來的高級管理人員，而憧憬能否將台積電的一些技術引入公司，對股份中長線或有幫助。從業績來看，表現並不是太理想，對股價仍然有一定的負面影響。以讀者的買入價來說，暫時仍有帳面盈利。止損位，初步可以看12元，若跌穿可選擇減磅。但有一個很重要的位置是不能跌穿，就是近期底部大約10.4元位置。」

聶振邦(聶Sir) 富途證券證券分析師

「此股於去年股價表現波動，由年初的12元水平，反覆向下至8月8日收報8.88元，約七個月累跌約26%，於當日傍晚公布2017年第二季業績，股東應佔溢利按年和按季分別下跌62.9%和48.0%，令股價連跌三日至8月11日收報7.20元，由年初計起跌幅擴大至約四成，並於8月28日錄得去年最低收報7.03元。而股價由谷低回升始於9月5日，單日升逾12% (7.23 → 8.11元)，相信與此股為手機設備股以及相對同類型股份之股價偏低有關。其後分別於11月份升至14元水平，並於12月底貼近14元水平。上周五(2017年1月5日)則收報12.46元，與讀者買入價12.44元相若，參考同為手機設備股的瑞聲科技(02018) 和舜宇光學科技(02382)均於去年12月28日從疲弱的股價走勢開始回升，加上現時港股氣氛良好，預期中芯國際短期有力再上試14元。至於止蝕位，不妨參考去年12月初的10元水平，若見連續三天收低於10元，才考慮離場。」

李浩然 信報投資研究部分析員

「中芯國際是一家頗大爭議性的企業，理由是市場對公司的看法存有一定的分歧。中芯身負追趕海外芯片技術的國家重要任務。然而，從海外投資者的角度來看，中芯較海外同業在芯片製造的核心技術上仍有相當大的距離，要短期內拉近差距，肯定需要不斷投入大量資本進行研究，但在過程中，由於技術所限，產品良率不易大幅提高，加上資本開支龐大，對公司毛利率帶來較負面的影響；再者，中芯除了需要依賴政府的補貼以外，還可能不斷透過舉債進行融資，這對企業盈利的穩定性也將構成壓力。不過，內地資金看法明顯有異，認為中芯獲中央大力支持，加上故事具有不俗的幻想空間，因而認為可給予更高的估值。基於以上的差異，筆者相信中芯國際股價走勢仍會受這兩股力量所拉扯而變得相當波動，如勉強要給予一個止蝕價可考慮放在12元。」

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