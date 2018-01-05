港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數再創收市新高。這邊廂港股踏入2018年走勢強勁，跨年連升第9個交易日，續創5個半月最長升浪。不過，大市成交額稍見回落，上升股份比例亦僅僅高於五成。

恒指今早高開157點，開市後反覆升174點，見30911點再創逾十年高，之後急回，曾倒跌97點，見30638點全日低，半日收市前反覆回升，中午升55點，波幅上午已成形。大市午後好淡爭持，曾倒跌近50點，尾段回升。恒指收報30814點，升78點或0.3%，再創2007年11月初以來收市新高。恒指連升第9日，累飆1580點或5.4%，平去年7月20日造出的九連升紀錄。大市今日上升股份比例為51%，下跌股比例為49%。

總結2018年首周，恒指升895點或3%；跨年連升4周，累飆2174點或7.6%。

全日成交額1250.08億元，較上日減少約68.28億元。

國企指數收報12211點，升8點或0.1%。國指今年首周升502點或4.3%；連升4周，進賬922點或8.2%。

恒指即月期貨收市升16點或0.05%，報30764點，低水51點。

內地股市靠穩，上證指數連升6日，續創近一個半月的新高，收升0.18%，惟3400點關口得而復失。全周升2.56%，連升第3周；深成指升0.01%。兩市成交額約4990億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升43點，報25096。

藍籌股方面，騰訊(00700)獲大摩升目標至500元，今早開報436.4元，再創逾一個月高，收市反覆升0.3%；滙控(00005)升0.4%；建行(00939)再創逾兩年半高，收市升0.5%。外圍油價高位靠穩，「三桶油」升0.3%至1.5%。相反，友邦(01299)跌0.8%；中移動(00941)反覆跌0.1%；銀娛(00027)跌1.6%。內需股續跑輸，蒙牛(02319)跌0.2%；恒安(01044)跌2.7%。

焦點板塊

內房股：板塊升幅領前，萬科(02202)創新高，收市飆6.4%，其A股升4.95%，《經濟觀察網》報道，萬科以84億元人民幣收購凱德集團20家購物中心。另外，碧桂園(02007)創新高，收市升4.5%；華潤置地(01109)升4.2%；融創中國(01918)升5.3%；中國恒大(03333)去年合約銷售金額約5009.6億元人民幣，今年目標為5500億元人民幣，股價升2.3%；中海外(00688)升2.8%；龍湖(00960)創新高，收市升6.4%。二線股方面，旭輝(00884)創新高，收市升2.2%；新城發展(01030)創新高，收市升9.7%；合景泰富(01813)創逾11年新高，收市升3.6%；世房(00813)創逾十年高，收市升6.2%；金輪天地(01232)發盈喜料全年盈利增逾六成，股價升6.6%；遠洋(03377)升7.4%。

本地地產股；港元短息繼續回落，地產股今日亦全線造好，新世界發展(00017)漲3.5%；領展(00823)創新高，收市升0.7%；信置(00083)飆4.9%；新地(00016)升1.4%；恒地(00012)升1.8%；長實地產(01113)收報70元創近5個月高，升幅1.2%；九倉(00004)升0.7%，全周累計飆14.07%，表現最好藍籌；九倉置地(01997)升3.1%。

內險股：今日跑輸大市，平保(02318)午後曾挫2.7%，收市跌1.9%；國壽(02628)跌1%；新華保險(01336)跌3.7%為表現最差國指成分股；人保(01339)跌0.5%；太保(02601)跌2.6%；太平(00966)跌3.3%。

教育股：今日全線造好，楓葉教育(01317)曾升10.6%，見9.95元創新高，收市升一成，成交額3.04億元；民生教育(01569)升7.4%；宇華教育(06169)升2.3%；睿見教育(06068)升1.4%；新高教集團(02001)升1.9%；半新股中教控股(00839)創新高，收市升2.6%。

科技股：隔晚美國納指再創新高，本港個別軟件股急漲，美圖(01357)收報12.3元創逾一個半月高，升幅達11%；網龍(00777)升2.9%；半新股遊萊互動(02022)升6%。華虹半導體(01347)日前公布向國家集成電路產業基金配股集資4億美元，並組合營，獲瑞信升目標價至21元，股價再創新高，收市升3.3%。其他半導體股個別走，中芯(00981)跌2.4%；ASM太平洋(00522)跌0.7%；晶門(02878)升1.2%。細股第一視頻(00082)以6.3億元收購從事網絡及手機遊戲應用程式的Easy Prime Developments Limited，股價升11.6%。

啤酒股：今早急升，青島啤酒(00168)今早裂口高開一成後，曾升22.9%創逾兩年半新高，收市升10.8%，其A股(600600.SH)漲停；華潤啤酒(00291)再創重組後新高，收市升10.4%。內地傳媒報道，貴州茅台(600519.SH)今年起加價，其他包括：華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒等多間啤酒企業亦已加價。青啤表示，擬漲價部分產品的平均漲價幅度不超過5%。

焦點股份

惠理集團(00806)：今日逆市向下，曾跌5.2%見逾兩周低，收市跌4.7%，成交額2.71億元。集團公布，有關主席謝清海、創辦人葉維義，與一名潛在要約人就涉及可能收購公司權益的交易商討已終止。去年5月，外電曾引述消息報道，海航集團正磋商收購惠理股份，當時海航集團對惠理集團的估值超過20億美元。

瑞豐動力(02025)：今日上市，開報1.74元，最高見1.81元，收報1.7元，較招股價1.68元高1.2%，成交額約3.5億元，不計手續費，每手賺40元。

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