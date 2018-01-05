香港財經 港股直擊

瑞銀預計，今年香港市場的窩輪及牛熊證成交額按年增約三成，達到5萬億至6萬元，而騰訊(00700)的龍頭地位無可取代，料仍保持逾1萬億元成交。

據瑞銀的統計，去年騰訊相關的窩輪及牛熊證成交額首度達到1.08萬億元，按年增長1.02倍，亦為最賺錢的窩輪及牛證，盈利分別達55.9億元及23.8億元。

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威稱，去年港股走勢較明朗及不算波動，因而影響輪證的成交表現，只有更願意持貨及投資於個別藍籌股的窩輪投資者，才能獲得不俗回報。窩輪投資者去年獲利共125.4億元，單計騰訊、平保(02318)及吉利(00175)合佔超過110億元。

他認為，近日市況暢旺及引伸波幅處於低位，反映像2007年的「瘋狂時代」尚未重臨，有利於窩輪投資。

瑞銀預測，今年輪證的總發行量將突破歷史性的2萬隻。周國威稱，今年窩輪市場焦點將重新回到內銀及石油股等舊經濟板塊，醫藥有機會成為窩輪的新焦點。

牛熊證方面，包括港交所(00388)、平保等其他股份牛熊證的增長速度會加快，使正股牛熊證發行量繼續超越恒指牛熊證，此外，中國A股ETF牛熊證有機會隨着A股「入摩」再被市場關注。

周國威又指，北水投資的二三線股份的換手率較高，可作為窩輪投資者較短線部署參考。