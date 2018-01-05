即巿股評 港股直擊

恒指在成交配合下升穿11月阻力，連日創出十年新高，今早高見30911，技術上已開始超買，14天RSI升至74樓上，而對上一次是去年11月22日，恒指高見30199，RSI亦是升至74之上，之後指數回調超過六百點，故短期高位整固機會頗大，不過人人都相信今年可以升穿31958，超買回落幅度料有限，30199是初步支持，本月低位30028是重要支持，亦接近正在上移之10天平均線。

市寬持續改善，股價高於50天線比率的中線市寬上升2.9個百分點，上到54.1%，見兩個月高位，連續第11日上升。另外，3天線高於18天線的短線市寬更升至72.6%，為2016年3月以來最高，反映大市內部質素持續改善，中小型股份相繼追落後，創業板股炒味甚濃，小心上癮越玩越大，隨時輸鋪勁！

為大市一旦跌幾百點做防震準備，恒指熊證中庸條款可選(63734)，今年4月27日到期，收回價31300點，成交算活躍，開價亦理想，現報0.069元。較保守可取(64876)，收回價31738，9月27日到期，現報0.073元，恒指報30706，跌30點。

股份方面，筆者昨日下午在另一節目上推介中國光大綠色環保(01257)，當時為7.08元，現已升至7.43元，若成交配合升穿7.45元阻力，可上望7.7元。環保股落後，但國策面強勁，有望成為首季焦點板塊之一，今年1月1日起內地開徵環保稅，徵收的標準受到嚴格規範；另外今年是「十三五規劃」的第三年，國家開始評估環保如碳排放能否達標，料政策力度只會愈大。光大綠色環保的生物質(Biomass)總裝機容量位列中國第四；危廢處置總設計處理能力位列中國第三，於華東地區排名第一，具行業地位。

羅崇博 (杜比)