港股直擊 即巿股評

自去年12月5日開始，新股就如「走馬燈」般不斷上市，截至今年1月4日，短短一個月經已有25隻上市，今日還有瑞豐動力(02025)。至於昨日中午截止招股的則有九隻股份，還有九隻正在招股中，連同早於1月3日已截止招股的恆宇集團(02448)，合共19隻新股在等候上市，真是新股搶盡風頭的時刻！

基石投資者之佔權分布

其中市值規模最大兩隻股份，要數正在招股的甘肅銀行(02139)和正榮地產(06158)，即或以招股價下限和未有行使超額配股權計算，H股市值和總市值分別超過254億和136億港元，至於第三大的則為希瑪眼科(03309)，於未有行使超額配股權前預算上市時市值介乎23.5億至29億港元。雖然希瑪眼科跟前兩者市值差距甚遠，卻無損市場對其的關注度，相對與已表明會認購此股的基石投資者有關。於招股書顯示有三名基石投資者，分別是香港華麗有限公司、Gunther Group Limited和Advance Data Services Limited，若以招股價下限2.35元上市，每位投資者將獲發招股規模的13.5%股份，相對發行股數之2.7%，因少於5%而不屬大股東，所以於上市後半年的禁售期結束後，她們出售股份也毋須向公眾披露。其中後兩名投資者應為市場所關注，Gunther Group Limited由邢李㷧(財產授予人)設立的全權信託的受託人全權控制，而邢李㷧是思捷環球(00330)的前主席兼執行董事。

林順潮盼與馬化騰合作

猶記得於2001年6月份他在思捷的股權佔比為44%，當時股價為10元水平，截至2007年10月升至130元水平，僅於六年多股價累升12倍，並見邢李原在2006年辭任主席及調任非執行董事，那時經營溢利已見「樽頸」，不得不佩服其選擇抽身的時機。再看Advance Data Services Limited，由騰訊控股(00700)主席及創始人馬化騰全資擁有，令市場憧憬希瑪眼科與騰訊控股有合作的可能性。於1月2日有報道寫到集團主席、行政總裁兼執行董事林順潮指出未來與馬化騰有合作的可能，若能夠達至「多贏局面」，將「無嘢唔考慮得」。就去年數個「騰訊概念股」上市後股價波動，林氏回應稱公司基礎穩固，相信上市後股價將會維持穩定水平。

列出兩批投資者成本價

除了基石投資者背景，筆者認為於上市前已存在的股東，他們的持股佔比和成本價的參考性更高。集團於上市前有只有一名大股東，就是希瑪集團，持有7.23億股，佔權72.27%，因不少於六成，可見股權集中。而林順潮和執行董事李肖婷 (亦是林順潮的妻子) 分別持有控股股東希瑪集團70%和30%權益，反映管理和控股的主導權，已掌握在二人手上，其中林順潮應為集團主導者。至於此股有兩批上市前投資者，分別於招股書稱為A批和B批投資者，佔權3.21%和4.82%，均低於5%，不屬大股東，招股書內未有提及他們有禁售期限制，即於上市後可自由沽貨離場，並且毋須向公眾披露。A批和B批投資者分別成本價為1.2453和2.117元，雖然A批投資者的成本價較招股價折讓介乎 47.01%至50.19%，但B批的成本價卻是折讓 9.92%至15.32%，證明招股價定位不算高。普遍以上市前投資者賺五成或上視為有離場誘因，以B批的成本價計算，預算上市初期股價有望上試4.2元水平，相對招股價上限2.9元，潛在升幅為44.83%。

聶Sir

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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