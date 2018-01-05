港股直擊 即巿股評

摩根士丹利 騰訊控股(00700)

評級：增持->增持

目標價：480元->500元(較前收市價431.8元有15.8%潛在升幅)

摩根士丹利發表中國互聯網行業2018年展望報告，料行業經歷去年較高基數後，今年銷售收入增長仍可達32%至1.5萬億人民幣的健康水平，主要受惠於業務變現化及多元化，行業首選騰訊(00700) 、阿里巴巴及微博(Weibo)，當中騰訊的基本情境目標價由原來480元升至500元，重申「增持」評級，看好網上遊戲及廣告收入增長。

該行指，內地互聯網行業明年具有五大投資主題，包括電商、廣告、內容、互聯網金融及人工智能。大摩預期騰訊的手遊及個人電腦遊戲錄持續穩固增長，同時收入受惠網上廣告市場所帶動，料其2016年至2018年廣告收入的複合增長率達46%，同期手遊收入的複合增長率63%，個人電腦遊戲複合增長率19%，社交網絡複合增長率43%。

在「最牛」(Bull)情境下，大摩料騰訊目標價可上望653元，相當於此情境下預測2019年非通用會計準則市盈率43倍。

大摩上調騰訊2018年及2019年非通用會計準則每股盈利預測各3%及4%，分別至9.28及11.78元人民幣。

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