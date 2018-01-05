即巿股評 港股直擊

美股第N次創新高，三大指數做好，恒指隔晚喺夜期時段已升逾百點，上破30800點，ADR亦上升。不過港股今早高開低走，喺31000點之前遇阻力。恒指裂口高開，但開市後已出現回吐，早段更曾倒跌近百點，曾低見30639點半日低位，中午恒指報收30791點，升55點；國指則報收12226點，升23點。

幾隻重磅股跟大市一樣高開低走，騰訊(00700)盤中曾高見436.4元，半日倒跌1元，報收430.8元。唔單止騰訊行得唔靚仔，港交所(00388)跟平保(02318)同樣倒跌，前者見過255元高位後回軟，半日報收253.4元，倒跌0.4%；平保半日更跌逾1%，報收82.9元；友邦(01299)則跌0.8%。僅餘大笨象(00005)跟建行(00939)上升，但上述幾隻重磅股升唔起，令到大市高位亦遇阻力。

今日輪到地產股發力，陀地地產股有運行，內房股繼續向上，資金繼續追捧。碧桂園(02007)創新高，半日升逾5%，萬科(02202)亦創新高，半日升7%。其他地產股均錄得不俗升幅。內房股持續上升，但內需股則跑輸，只有啤酒股做好，蒙牛(02319)跟恒安(01044)分別跌2.2%及3.5%。

之前阿Man叫大家要留意教育股，當中楓葉教育(01317)急起直追，上半場升一成，見9.95元創新高。其他教育股閒閒地升3%，宇華(06169)跟𥈠見(06068)則分別升4.6%及3.1%。科技股以軟件股走勢較佳，龍頭金山軟件(03888)再創兩年半新高，半日升逾1%。不過半導體股則下跌，不過早兩日升咗咁多，今日回吐最多不過1%當算溫和。

醫藥股輪流破頂，藥明生物(02269)獲大行唱好，上半場升6.3%，盤中曾創上市新高。金斯瑞生物科技(01548)創新高，半日升0.8%；遠大醫藥(00512)亦破頂，半日升1%。不過三生製藥(01530)跟東陽光藥(01558)破頂後倒跌。

大市一如所料升至30800至30900點遇阻力，今日早段大市仍能維持上升，但唔排除出現回吐。不過港股自聖誔假期後持續向上，加上踏入1月以嚟，升市一直有過千億成交配合，即使回吐，幅度亦有限。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)