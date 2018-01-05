港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數一同再創收市新高，港股再創超過十年新高後反覆。中港地產股跑贏大市，教育股亦見追捧。

恒指今早高開157點，開市後反覆升174點，見30911點再創逾十年高，之後急回，曾倒跌最多97點，見30638點半日低，半日收市前反覆回升。恒指中午收報30791點，升55點或0.2%，大市成交額687.98億元。

國企指數收報12226點，升23點或0.2%。

A股半日反覆靠穩，滬指升0.23%；深成指升0.15%。

藍籌股方面，滙控(00005)升0.4%；建行(00939)再創逾兩年半高，半日升0.4%；中移動(00941)升0.4%。地產股造好，新世界發展(00017)漲4.7%；領展(00823)創新高，半日升0.9%；新地(00016)升1.5%；恒地(00012)升1.4%；九倉(00004)升1.1%。外圍油價高位靠穩，「三桶油」半日升0.5%至2.3%。相反，騰訊(00700)開報436.4元再創逾一個月高，半日倒跌0.2%；友邦(01299)跌0.8%；平保(02318)跌1.1%。內需股續跑輸，蒙牛(02319)跌2.2%；恒安(01044)挫3.5%。

焦點板塊

內房股：板塊升幅領前，萬科(02202)創新高，半日飆7.2%，其A股升6.01%，《經濟觀察網》報道，萬科以84億元人民幣收購凱德集團20家購物中心。另外，碧桂園(02007)創新高，半日升5.4%；華潤置地(01109)升4.2%；融創中國(01918)升6.7%；中國恒大(03333)去年合約銷售金額約5009.6億元人民幣，今年目標為5500億元人民幣，股價升3.6%。二線股方面，合景泰富(01813)創逾11年新高，半日升6.3%；金輪天地(01232)發盈喜料全年盈利增逾六成，股價升6.6%；金地商置(00535)去年銷售額增1.25倍，半日升6.7%。

教育股：今早落鑊，楓葉教育(01317)曾升10.6%，見9.95元創新高，半日升9.6%，成交額1.88億元；民生教育(01569)升6.8%；宇華教育(06169)升4.6%；睿見教育(06068)升3.1%；新高教集團(02001)升3%；

科技股：隔晚美國納指再創新高，本港個別軟件股急漲，美圖(01357)創逾一個半月高，半日升8.3%；金山軟件(03888)再創逾兩年半高，半日升1.3%；網龍(00777)升3.4%。華虹半導體(01347)日前公布向國家集成電路產業基金配股集資4億美元，並組合營，獲瑞信升目標價至21元，股價再創新高，半日升3.4%。其他半導體股偏軟，中芯(00981)跌1.1%；ASM太平洋(00522)跌0.4%；晶門(02878)跌1.1%。細股第一視頻(00082)以6.3億元收購從事網絡及手機遊戲應用程式的Easy Prime Developments Limited，股價升13.8%。

啤酒股：啤酒股今早急升，青島啤酒(00168)今早裂口高開一成後，曾升22.9%創逾兩年半新高，半日升12.5%，其A股(600600.SH)漲停；華潤啤酒(00291)再創重組後新高，半日升7.7%。內地傳媒報道，貴州茅台(600519.SH)今年起加價，其他包括：華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒等多間啤酒企業亦已加價。

焦點股份

惠理集團(00806)：今早逆市向下，曾跌4.6%見逾兩周低，半日跌3.3%，成交額1.39億元。集團公布，有關主席謝清海、創辦人葉維義，與一名潛在要約人就涉及可能收購公司權益的交易商討已終止。去年5月，外電曾引述消息報道，海航集團正磋商收購惠理股份，當時海航集團對惠理集團的估值超過20億美元。

藥明生物(02269)：今早曾升7.4%創上市新高，半日升6.3%，成交額1.82億元，暫見9連升。其他醫藥股輪流破頂，金斯瑞生物科技(01548)創新高，半日升0.8%；遠大醫藥(00512)亦破頂，半日升1%。相反，三生製藥(01530)亦創新高倒跌2.5%；東陽光藥(01558)破頂後亦倒跌1.8%。

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