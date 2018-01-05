今日 12:11
重要通告
港股直擊
花樣年(01777)宣布，2017年全年累積銷售額約201.64億元(人民幣‧下同)，按年增65.2%。
單計上月，銷售額約68.74億元，按年增5.37倍。
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吞進數據吐出錢
StartupBeat
Key trends in Big Data industry
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李庭豐
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財富管理
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