港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數再創收市新高，港股今早突破30900點，再創逾十年高後回吐。

恒指今早高開157點，開市後反覆升174點，見30911點再創逾十年高，之後急回，今早最多倒跌97點，低見30638點。恒指低位獲支持復升，中午收報30791點，升55點或0.18%，大市成交額687.98億元。

國企指數報12226點，升23點或0.19%。

藍籌股方面，本地地產股造好，新世界發展(00017)及信和(00083)分別升4.67%及3.06%; 內銀回氣，建行(00939)微升0.40%，工行(01398)跌0.15%; 友邦(01299)跌0.81%; 騰訊(00700)跌0.23%。

內房股回勇，碧桂園(02007)創16.48元新高，半日升5.41%，為表現最好藍籌。據報萬科(02202)以84億元人民幣收購凱德集團20家購物中心，今早急升7.25%。另外，融創中國(01918)及合景泰富(01813)分別升6.74%及6.27%。

教育股受追捧，楓葉教育(01317)破頂，今早升9.56%; 民生教育(01569)創逾1個月高升6.79%; 另外，宇華教育(06169)及半新股中教控股(00839)則分別升4.62%及2.13%。

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