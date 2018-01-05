即巿股評 港股直擊

噚日恒指朝早10點零鐘補完開市個上升裂口之後就嚟料，一路係咁升到下晝2點，高見30796點先至收手；講真，就算拆開恒指5分鐘圖去睇，噚日恒指升嗰段時間根本就搵唔到個靚位入市，事關2點恒指搶到高位30796點後出現少少嘅回落，跟住就喺30730至30750點窄幅橫行至收工為止。

今朝早坐地鐵返工全程帶住個口罩，無計，公司實在太多同事病，連我都被擊倒了；幾乎被個口罩焗死之前收到個message：「恒指高開157點報30893點，再升至逾十年新高」個人又突然之間醒一醒，再加埋戰友Jack嗰句：「31000點嘅熊證唔知過埋今日仲可唔可以生存到呢？」行快兩步返公司，依家10點7分，開恒指街貨圖睇，用依家暫時恒指做過嘅30911點計算，即係話30800至30899點嗰451張期指已經全數死亡，變相依家最貼價嘅熊證就係30900至30999點，呢度唔多貨，得383張期指，不過數到戰友Jack提到嘅31000至31099點，呢度有相當於1062張期指，呢個位同現價30759點(10點9分mark底計)有340點距離，唔係話好近嘅，但點都同最貼價嘅牛證29500至29599點近得多先啦。

噚日咪數過其實依家恒指日線同周線圖都反映咗大市係超買嘅，之但係如果用恒指牛熊證街貨圖嚟計數時，恒指其實係仲有誘因去向上再行食熊證重貨區嘅，就係似上文數出證恒熊證嘅街貨係幾咁吸引；不過話分兩頭，今日恒指一開市再創十年新高，但依家(10點15分)就連今朝個上升裂口都補埋，恒指更由升轉跌，換條保歷加通道出嚟睇，就更加見到恒指連續四日穿保歷加通道；若然從技術分析層面去睇嘅話，根本就是超買擺向超賣的鐘擺響起，變相呢啲情況就係「超買中但仲有得再上」，小妹印中很肯定唔是第一次發生，而且往往呢啲睇上去係模稜兩可嘅表證時，傾向嘅係選擇係一動不如一靜，始終《輪證贏家》嘅宗旨就係安全地刀仔鋸大樹，事關唔係個個都能夠坐定定對住個市，從中賺個下午茶。

策略上，承如噚日所講 ，穩健派呢啲時候做住塘邊鶴先；進取型就短線、有得食就食嘅策略，仍然可以5分鐘恒指圖的超買/超賣作為買入/賣出位。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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