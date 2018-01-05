港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，四環醫藥(00460)股價周四形成雙底形態並突破下降趨勢線。20日移動平均線剛上穿50日移動平均線。RSI處於前下降趨勢線以上，而MACD呈牛差，且位於0水平以上。

她相信，只要不下破2.80元，可上試3.33元，甚至3.49元。倘股價下破2.80元，則表示上穿為假突破，故投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能以買入區間入市，則取消此項推介。

股價上日收報3.06元。