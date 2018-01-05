港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市持續攀升，三大指數再創收市新高，當中道指更首次突破25000點水平，港股今早有力再創逾十年新高。

道瓊斯工業平均指數收市升152點或0.61%，報25075點；標準普爾500指數升10點或0.4%，報2723點；納斯特綜合指數升12點或0.18%，報7077點。美國總統特朗普表示，25000點為重大關口，很多分析員認為是不易衝破的水平，美國政府包括稅改及基建開支等財政政策有助進一步推高股市，下一目標可能是升破3萬點。

數據方面，美國勞工部公布，截至12月30日止當周，美國首次申領失業救濟人數為25萬人，按周增加3000人，遜市場預期。另外，美國將公布上月非農就業數據。美國人力資源公司ADP Employer Services則公布，上月私人企業新增職位25萬個，高於預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報81.7元，較本港上日收市升1.2元；國壽(02628)ADR收報24.75元，跌0.1元；中海油(00883)ADR收報12.04元，跌2仙；中石油(00857)ADR收報5.86元，升8仙；中石化(00386)ADR收報6.17元，升3仙；中移動(00941)ADR收報78.3元，升0.15元；聯通(00762)ADR收報10.88元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.76元，升6仙。

ADR港股比例指數收報30904點，升167點或0.54%。夜市期指收報30866點，升118點，較昨日恒指收市高水130點。恒指昨收報30736點，升175點或0.6%，再刷新2007年11月初以來收市新高；連升第8日，累飆1502點或5.1%，創去年7月中旬以來最長連升日數。

焦點板塊

內房股：陸續公布去年全年表現，中國恒大(03333)去年合約銷售金額約5009.6億元人民幣，按年增長34.17%；2018年的合約銷售目標為5500億元人民幣。金地商置(00535)去年累計合約銷售總額約452.76億元人民幣，按年增長1.25倍。中駿置業(01966)連同其合營公司及聯營公司，全年實現累計合同銷售金額約332.47億元人民幣，按年增長41%。金輪天地控股(01232)發盈喜，預期截至去年底止全年盈利將增加超過60%，而2016年全年盈利約2.65億元人民幣。另外，深圳控股(00604)附屬馬鞍山深業以12億元人民幣投得位於南京市江寧區一幅土地。

科技股：隔晚納指再創新高，騰訊(00700)ADR昨晚收報434.16元，升2.36元，暫未突破上市高位。另外，富智康(02038)公布，間接全資附屬向其印度直接附屬Rising Stars，注資9990萬美元(約7.79億港元)，用於業務擴展及額外營運資金。信利國際(00732)則公布，去年累計綜合營業淨額約207.57億元，按年減少5.96%。第一視頻(00082)以6.3億元收購從事網絡及手機遊戲應用程式的Easy Prime Developments Limited，其中現金代價約2.38億元；發行代價股份以支付約2.52億元；發行不計息可換股債券支付約1.4億元。

焦點股份

惠理集團(00806)：公布，有關主席謝清海、創辦人葉維義，與一名潛在要約人就涉及可能收購公司權益的交易商討已終止。去年5月，外電曾引述消息報道，海航集團正磋商收購惠理股份，當時海航集團對惠理集團的估值超過20億美元。

瑞豐動力(02025)：今早上市，暗盤收報1.74元，較招股價1.68元，升0.06元或3.57%。

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