即巿股評 港股直擊

港股企穩加上交投暢旺，成交再破千億元樓上，今天內銀成交在十大佔三席，其中中國銀行(03988)曾破心理關口4元，最高見4.02元，收市U盤沽低至3.99元整數心理關口下收市，成交金額19.44億元。

盡入強勢手中等食糊

中行在下午交易時段在4元有過千經紀牌掛沽，合共約沽出40多球，當時買盤掛約100經紀牌合共只買入11球，一轉頭沽盤在一分鐘內被即市價掃清，這情景多在快將爆升前見到，過千經紀牌出現在4元，而全日成交量最大價位不是在4元而是在4.01元價位，成交金額多出4元之交易量7成多，這足以反映多數散戶對整數揮之不去之心態，以現時市況看要破52周4.18元非難事，在4元附近大手掃入必是機構投資者、大戶等為主，他們心態與散戶分野在看上面還有否水位，絕非鍾情以整數作出入市判斷，股份明顯已盡入強勢手中，現在環球市場一面倒看淡美元，加速引發資金流入港股，引至金股匯齊升局面，估計情況暫時會持續一段時間，其中理由之一屬特朗普要讓美企海外營利谷大，吹谷美股繼續上升與弱美元能增加出口競爭力，再加上內地拆息持續回落，在利好因素多於利淡下，港股有望在資金持續流入而再節節上升。

近期北水愛玩衍生工具，留意到不論在升市或跌市，窩輪總是以認購輪佔頭十大成交，或許抱著愈跌愈低買心態，又或對前景充滿信心之春江鴨，總之近期3間公司輪佔滿席位，騰訊(00700)、平保(02318)、港交所(00388)，投資者短炒可多留意此三股，論消息多籮籮必選港交所，在外資與北水繼續流入情況下，今天中海油(00883)、萬科(02202)已破了52周新高，只要市場資金仍然充裕、其他落後的估計很快出現輪流破頂現象，今天新華(01336)及太平(00966)予北水淨買入5,000萬元及1.2億元之股份，相信有機會離破頂已不遠了，收租股SOHO中國(00410)在收息後又悄悄行近52周高位只差一格了。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。