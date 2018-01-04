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耀才證券(01428)主席葉茂林，繼去年斥逾5億元予旗下員工先後認購閱文集團(00772)及易鑫(02858)後，決定再以免按金向每位員工借出近90萬元孖展額度，認購新股希瑪眼科(03309)，受惠員工逾300名，涉及資金約3億元。

耀才證券將向每位員工借出近90萬元孖展額度，以免按金認購希瑪眼科30萬股(共150手)。

葉茂林預期，希瑪眼科行業獨特，加上又有「大孖沙」捧場，相信是近期最值博的股份，希望藉此給予員工一個搵錢機會，並再稱「贏就員工，輸就歸我」。