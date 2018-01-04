重要通告 港股直擊

中銀航空租賃(02588)公布，預料截至去年12月底止，遞延所得稅負債淨額的初步評估將減少8800萬美元至9300萬美元，而全年除稅後純利將錄得增加。

該公司2016年度同期純利4.18億美元，每股基本收益0.64美元。

中銀航空租賃解釋，預期純利上升，主要由於減稅及就業法案(Tax Cuts and Jobs Act (H.R.1))於美國生效，將實施的措施中，包括將集團用以計算美國遞延所得稅負債淨額的聯邦企業稅率，由之前的35%削減至21%。