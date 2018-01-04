港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數一同創下收市新高，港股今日反覆尋頂，再創逾十年新高。大市成交額續創近一個月高。

恒指今早高開130點，開市後表現反覆，曾倒跌不足1點，見30560點全日低，之後發力拉升，上午曾升157點見半日高，但受制昨日造出的30724點逾十年高位，中午升138點。午後甫開發力，曾升235點，見30796點刷新逾十年新高，其後升幅收窄。恒指收報30736點，升175點或0.6%，再刷新2007年11月初以來收市新高。恒指連升第8日，累飆1502點或5.1%，創去年7月中旬以來最長連升日數。大市今日上升股份比例為58%，下跌股比例為42%。

全日成交額1318.36億元，較上日約10億元，續創12月6日以來新高。

國企指數再創兩年半新高，收報12203點，升114點或0.9%。國指連升5日，飆升585點或半成。

恒指即月期貨收市升133點或0.43%，報30748點，高水12點。

A股反覆高收，滬指升0.49%連升5日；深成指以全日高位收市，升幅0.54%。兩市成交額約4964億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好，德國股市升近1%；美國道指期貨最新升59點，報24937。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見432.4元創逾一個月高，收市升2.3%；建行(00939)創逾兩年半高，收市升2.2%；工行(01398)亦創逾兩年半高，收市升1.1%；中行(03988)升0.8%。另外，花旗重申九倉(00004)獲私有化之可能，升目標價42元，維持「買入」評級，股價收市飆8.7%；九倉置業(01997)升1.3%；新地(00016)升1.1%。相反，滙控(00005)跌0.6%；友邦(01299)跌0.1%；吉利(00175)跌3.2%。內需股受壓，蒙牛(02319)挫4.1%；旺旺(00151)跌1.1%；萬洲(00288)跌2.8%；恒安(01044)跌1.8%。

焦點板塊

醫藥股：強勢醫藥股尋頂，中國生物製藥(01177)升1.7%；石藥(01093)升2.3%；麗珠醫藥(01513)升2.7%；東陽光藥(01558)飆8.9%；三生製藥(01530)升5.1%；遠大醫藥(00512)升6.9%，上述股份今日全部創出上市新高。另外，藥明生物(02269)獲摩通首予「增持」評級，目標價55元，收市升8%；復星醫藥(02196)升2.8%；李氏大藥廠(00950)創近兩年高，收市飆12.9%；華潤鳳凰醫療(01515)升4%；四環醫藥(00460)升4.8%。相反，昨日飆升26.7%的金斯瑞生物科技(01548)回吐，曾挫11.2%，收市跌5.4%，成交額16.18億元。

石油股：隔晚外圍油價顯著向上，紐約2月期油升2.1%；布蘭特3月期油升1.9%，同創2014年12月以來收市新高，最新在亞洲時段靠穩。本港石油相關股造好，中石化(00386)創半年高，收市升4.1%；中石油(00857)創近10個月高，收市升5.1%；中海油(00883)創逾兩年半高，收市升3.8%；上石化(00338)升4.1%。油服股午後落鑊，中海油服(02883)創一年高，收市升11%；海隆控股(01623)升17.7%；宏華集團(00196)升14.9%；百勤油服(02178)升10.3%；安東油服(03337)升9.3%；中石化煉化(02386)升3.9%。

科技股：華虹半導體(01347)曾升21.2%創新高，收市升11.1%，集團向國家集成電路產業基金配售2.42億股新股，集資淨額4億美元，擬用於撥付與國家集成電路產業及無錫錫虹聯芯成立合營，三方以現金注入註冊資本18億美元。其他半導體股個別走，中芯(00981)升1.9%；先進半導體(03355)升5.7%；晶門科技(02878)升6.4%。科網股方面，金山軟件(03888)創逾兩年半高，收市升半成；金蝶(00268)升4.1%。不過，巴克萊銀行分析員認為，蘋果公司大幅降低iPhone手機換電池費用，或導致今年新手機銷量減少1600萬部，蘋概股回吐，舜宇光學(02382)跌2.3%；瑞聲科技(02018)跌1.3%；丘鈦(01478)跌2.8%；高偉(01415)跌0.7%；ASM太平洋(00522)跌1.2%。其他手機股亦受壓，比亞迪電子(00285)跌1.8%；信利(00732)跌1.7%。

焦點股份

呷哺呷哺(00520)：今早曾挫9.5%，見13.64元近兩周低，收市跌7.2%，成交額11.13億元。集團今早錄一手6800萬股市前成交，每股作價13.65元，涉及9.28億元。外電引述銷售文件指，呷哺呷哺股東General Atlantic配售4500萬股，每股配售價介乎13.65元至14.1元。另外，麥格理首予呷哺呷哺「跑贏大市」評級，目標價21元。

半新股：焦點股造好，眾安在綫(06060)創一個半月高，收市升2.5%；閱文(00772)曾見90元，收市升5.4%；易鑫(02858)升3.2%。中小型股個別走，亞洲先鋒娛樂(08400)升26.2%；津上機床中國(01651)創新高，收市升20.5%。不過多隻熱炒股回吐，LHN(01730)今早高見5.02元創新高，收市倒挫30.5%，為跌幅最大港股：WT集團(08422)跌11%；AV策劃推廣(08419)跌10.8 %；萬里印刷(8385)跌7.2%。

創維數碼(00751)：今早曾升7.8%見逾一個月高，收市升6.1%，成交額1.39億元。集團公布，就收購控股股東新能源汽車生產商的初步磋商未能達成協議，故董事會已決定終止有關的磋商。

新股：3隻新股上市，阜博集團(03738)收報3.1元，較招股價高20.2%，成交額約9722萬元，不計手續費，每手賺520元；莊皇集團(08501)收報1.71元，較招股價高9.6%，成交額約1.5億元，不計手續費，每手賺300元；福紡控股(08506)收報0.188元，較招股價低14.5%，成交額約6737萬元，不計手續費，每手虧損384元。

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