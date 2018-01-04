即巿股評 港股直擊

美股升勢銳不可擋，隔晚三大指數又創新高，港股隔晚ADR亦做好，夜期更回升逾百點，港股今早回升，目前在30700水平爭持，唔上唔落咁款。恒指高開130點，其後打回原形，跌唔夠1點，低見30560半日低位。其後內地A股倒升，港股亦回升過百點，半日最多升157點，見30718點半日高位，不過未能進一步向上突破。恒指中午收報30699點，升138點；國企指數報12194點，升105點。半日成交額667億，今日應該可以維 持千億成交。

幾隻重磅股只有大笨象(00005)未肯郁，逆市跌0.25元，半日報收80.7元。騰訊(00700)噚日行得唔夠靚仔，今早高開後曾詐死，但其後發力高見超過一個月高位429.4元，半日升1.6%，報收429元，甚有向上挑戰高位之勢。本來平保(02318)早段表現麻麻，上半場後段給力回升，當然股價要重返85元樓上先叫有睇頭。話咗內銀股呢期得寵，建行(00939)升1.6%報收7.53元，跟工行(01398)雙雙創逾兩年半新高。伊朗局勢緊張，國際油價創近3年新高，三桶油急升，升幅由3.3%至4.7%不等。除咗大笨象行唔郁，友邦(01299)、吉利(00175)、蒙牛(02319)同萬洲(00288)日前上升後回吐。

醫藥股未停止其尋頂之旅，多隻醫藥股新高再新高，中國生物製藥(01177)半日升3%；石藥(01093)升1.3%；麗珠醫藥(01513)升2.9%；東陽光藥(01558)升5.1%，呢四隻醫藥股，其中兩隻屬阿Man推介股份，今日齊創新高。至於其他醫藥股普遍升2%或以上，最突出係摩通唱好嘅藥明生物(02269)，半日急升7.3%。而北水愛股金斯瑞生物，噚日急升後回吐，半日跌6.7%，急升急跌係北水股特色。

隔晚半導體股喺美國出現異動，今日呢個板塊喺港股呢邊亦有異動，中芯(00981)呢期亦係北水關注股份之一，今日升3%，但相對先進半導體(03355)升8%；晶門科技(02878)升7.7%。中芯今日表現唔算突出。軟件股亦有理想表現，阿Man至愛龍頭股金山軟件(03888)創兩年半新高，跟金蝶(00268)齊齊升3%。

阿Man喺聖誔假期前曾建議買入眾安在綫(06060)，今日發力向上升3.2%，創一個半月新高，由推介日至今日，股價累計升8%，呢份聖誔新年禮物，大家應該滿意。除咗眾安之外，同期上市嘅幾隻半新股亦有追捧；閱文(00772)急升5.1%；易鑫(02858)升2.8%；雷蛇(01337)升1.2%，三隻揀一隻，阿Man揀剛起步嘅易鑫(02858)，近日汽車股表現唔錯，4S汽車股亦見資金流入，易鑫初現突破，呢一轉有望挑戰8元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)