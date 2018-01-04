港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數創收市新高。港股今早於超過十年高位附近反覆靠穩。板塊以石油、科技和醫藥股較突出。

恒指今早高開130點，開市後表現反覆，曾倒跌不足1點，見30560點半日低，之後發力拉升，最多升157點，見30718點半日高，不過仍受制昨日造出的30724點逾十年高位。恒指中午收報30699點，升138點或0.5%，大市成交額667.51億元。

國企指數中午收報12194點，升105點或0.8%。

A股半日靠穩，滬指升0.41%；深成指升0.26%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見429.4元創逾一個月高，半日升1.6%；建行(00939)中午收報7.53元創逾兩年半高，升幅1.6%；工行(01398)亦創逾兩年半高，半日升0.9%；中行(03988)升0.8%；平保(02318)反覆升0.4%；中移動(00941)反覆升0.6%。油價造好，「三桶油」急漲3.3%至4.7%。相反，滙控(00005)跌0.3%；友邦(01299)跌0.7%；吉利(00175)跌2.1%；蒙牛(02319)跌3.4%；萬洲(002888)跌1.5%。

焦點板塊

醫藥股：強勢醫藥股尋頂，中國生物製藥(01177)創新高，半日升3%；石藥(01093)創新高，半日升1.3%；麗珠醫藥(01513)創新高，半日升2.9%；東陽光藥(01558)創新高，半日升5.1%。另外，藥明生物(02269)獲摩通首予「增持」評級，目標價55元，半日升7.3%；復星醫藥(02196)升2.9%；華潤醫藥(03320)升2.1%；華潤鳳凰醫療(01515)升2.1%；四環醫藥(00460)升3.1%。相反，昨日飆升26.7%的金斯瑞生物科技(01548)回吐，曾挫11.2%，半日跌6.7%，成交額13.1億元。

科技股：華虹半導體(01347)曾升21.2%創新高，半日升10.5%，成交額2.58億元。集團向國家集成電路產業基金配售2.42億股新股，集資淨額4億美元，擬用於撥付與國家集成電路產業及無錫錫虹聯芯成立合營，三方以現金注入註冊資本18億美元。其他半導體股個別走，中芯(00981)升3%；ASM太平洋(00522)跌0.5%；先進半導體(03355)升8%；晶門科技(02878)升7.7%。科網股方面，金山軟件(03888)創逾兩年半高，半日升3.1%；金蝶(00268)升3%。焦點半新股方面，眾安在綫(06060)創一個半月高，半日升3.2%；閱文(00772)急升5.1%；易鑫(02858)升2.8%；雷蛇(01337)升1.2%。

焦點股份

呷哺呷哺(00520)：今早曾挫9.5%，見13.64元近兩周低，半日跌7.7%，成交額10.3億元。集團今早錄一手6800萬股市前成交，每股作價13.65元，涉及9.28億元。外電引述銷售文件指，呷哺呷哺股東General Atlantic配售4500萬股，每股配售價介乎13.65元至14.1元。另外，麥格理首予呷哺呷哺「跑贏大市」評級，目標價21元。

創維數碼(00751)：今早曾升7.8%見逾一個月高，半日升6.7%，成交額9960萬元。集團公布，就收購控股股東新能源汽車生產商的初步磋商未能達成協議，故董事會已決定終止有關的磋商。

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