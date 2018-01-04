港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，三大指數創收市新高。港股今早於超過十年高位附近反覆靠穩，於30700點爭持。

恒指高開130點，報30691點，其後反覆走低，一度倒跌不足1點，低見30560。之後發力拉升，半日最多升157點，見30718點今早高，不過仍受制昨日造出的30724點逾十年高位。恒指中午收報30699點，升138點或0.45%，大市成交額667.51億元。

國企指數報12194點，升105點或0.87%。

藍籌股方面，「三桶油」跑出，中石油(00857)及中石化(00386)分別升3.82%及3.73%，為表現最好兩隻恒指成份股; 中海油(00883)升3.27%。內銀股造好，工行(01398)升0.92%; 建行(00939)升1.62%; 騰訊(00700)再升1.61%。

半導體股走高，華虹半導體(01347)向國家集成電路產業基金配股，今早曾漲逾兩成，半日則升10.48%; 早前獲紫光控股(00365)買入的中芯國際(00981)，升3.04%; 另外，市值較細的晶門科技(02878)及先進半導體(03355)則分別升7.69%及7.95%。

隔晚油價升逾2%，多隻油服股受追捧。宏華集團(00196)創近兩個月高，半日升14.93；華油能源(01251)急升9.09%; 另外，中海油服(02883)及安東油服(03337)分別升7.23%及5.81%。

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