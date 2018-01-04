即巿股評 港股直擊

噚日恒指高開之後曾經有一段時間倒跌，隻恒指牛(64963)係就係大把位入，係上晝11點10分同下半場1點55分恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)都出現超賣，不過尾市升少截就真係嚇死朕呢；今朝起身見到電視報噚晚美股三大指數都創收市新高，且日本放完假返嚟玩追升，相信今朝恒指開市都唔係話太樣衰，結果今朝早出咗個小型裂口高開，開市報30691點，(64963)對於唔貪心嘅短炒精嚟講都可以率先收隊。依家9點56分，暫時做過最高位30695點，雖然點數上就真係爭5點先到30700點，不過30600至30699點呢推熊證都應該所剩無幾。

返嚟去睇日線圖，「V」型反彈已經完滿結束，以頸線水平約30199點計算，依家恒指已經完全踩咗上「V」型反彈嘅樓上，不過14RSI暫見72.49，而SlowSTC(14,3)%K線同%D線都已經嚴重超買，可能大家心中都有個疑問：其實恒指由上年12月7日至今都築咗條好明顯嘅「上升通道」，話就話創10年新高要開香檳慶祝啫，不過日線圖上啲技術指標已經咁超買，唔通今次真係超買再超買？

不如先睇睇恒指牛熊證街貨圖，依家最貼價嘅熊證就係30700至30799點，呢度有相當於143張期指，但上多100點嘅話，即係30800至30899點，就有成748張期指，同現價有100點差距範圍內嘅熊證嚟講，佢算叫做最重貨架啦，其實都幾反映到大家(或者啲錢)見到個市叫做連續升咗成個月等一個回調。

至於下方牛證，最貼價嘅係29500至29599點，有655張期指，呢個點數同現仍然差成千點咁滯，但都真係無計，事關就算輪商願意推出一啲新嘅貼價輪證比大家，但將隻輪證推上市都係要啲時間，就正如食杯麵都要等3分鐘啦，係咪。

「咁熊證貨近又算多，咁咪反方向買牛證向上繼續殺咪得囉？」呢個方法唔係唔得，但通常係喺技術指標呈現比較「冷靜」水平時計算嘅，依家日線圖咁火熱，其實你再轉埋條周線圖出嚟睇，條14RSI出嚟睇，都做緊75，唔係話個市依家就行人止步，只係學你話齋：係咪都要回調一下咁解啫。

坦白的說，恒指牛熊證街貨圖就見到大市向上行係可以殺到期指嘅，但從日線圖/周線圖見到恒指有升到要唞一唞嘅啟示，呢啲無明確方向嘅市況，對於穩健派嚟多就真係多一事不如少一事；若然你係進取型的話，咁就應該採超短線，甚至是「半Day trade」嘅策略 。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]