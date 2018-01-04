港股直擊 即巿股評

德銀發表中資股策略報告，看好今年表現，預期國企指數今年年底升至14000點，較現水平潛在約一成九升幅，又預期MSCI中國指數年底目標110點，潛在升幅約23%。

德銀表示，中資股盈利前景良好，MSCI中國指數今明兩年每股盈利料分別增長17%及15.5%，由於風險下降，估值倍數得以擴張，收窄與已發展市場的差距。此外，有利的流動性環境亦支持中資股表現。

該行指，雖然今年中國GDP增長可能較溫和，但經濟增長質素會較好，建議投資者今年聚焦"G.A.R.P"四個投資主題，即分別是環保(Greening)、先進製造業(Advancing)、野國企改革(Reforming)及消費升級(Premiumizing)，建議增持有關板塊。

德銀首選20隻中資股，包括：和利時(Nasdaq代碼:HOLI)、耐世特(01316)、蒙牛乳業(02319)、華晨中國(01114)、中國平安(02318)、中國生物製藥(01177)、騰訊(00700)、中國光大綠色環保(01257)、北控水務(00371)、龍源電力(00916)、洛陽鉬業(03993)、環球醫療(02666)、中石化煉化工程(02386)、中國聯通(00762)、中國銀行(03988)、百勝中國(美股代碼:YUMC)、阿里巴巴(美股代碼:BABA)、農行(01288)、中車時代電氣(03898)及中信証券(06030)。

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