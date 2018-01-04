港股直擊 即巿股評

港股連升七日刷新逾十年新高，外圍股市造好下，港股今日有望創出八連升。

隔晚美股三大指數均創收市新高，標普500指數攻克2700點，升0.64%，報2713點；道指升98點或0.4%，報24922點，逼近25000點關口。納指繼續跑贏，升0.84%，報7065點。聯儲局會議紀要顯示多數委員支援繼續漸進加息。特朗普稅改促使美聯儲上修美國經濟增長預期。

晶片巨頭英特爾被發現了一個安全性漏洞，可以讓某些軟體訪問電腦的記憶體部分，而這些記憶體被用來保護密碼之類的東西。英特爾的股價收跌3.39%，而競爭對手AMD公司的股價則攀升了5.19%，Nvidia股價亦急升6.6%。

油價顯著上升，紐約期油收漲1.56美元或2.6%，每桶報61.93美元，創近三年以來新高。伊朗多個城市近日爆發遊行示威活動。市場擔心這個油組第三大產油國的原油生產可能被迫中斷。

據CME「美聯儲觀察」：聯儲局今年3月加息25個基點至1.5%至1.75%區間的概率為64.7%，6月至該區間概率為42.6%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報81.53元，較本港上日收市升0.58元；騰訊(00700)ADR收報428.27元，升6.07元；國壽(02628)ADR收報25.23元，升3仙。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報11.86元，升0.24元；中石油(00857)ADR收報5.6元，升0.1元；中石化(00386)ADR收報5.99元，升9仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.24元，升4仙；聯通(00762)ADR收報10.9元，升2仙。

ADR港股比例指數報30797，較周三恒指收市升236點或0.77%。恒指昨日最多升209點，高見30724點，再創逾十年新高，收報30560點，升45點，連升7日累飆1326點或4.5%。股價高於50天線比率的中線市寬上升2.2個百分點，上到51.3%，見八個星期高位，連續第十日上升，反映大市內部質素持續改善，中小型股份相繼追落後。恒指14天相對強弱指數(RSI)升至71.9，呈技術超買，短期阻力為上日高位30724點。

焦點股份

信德集團(00242)：宣布與數個投資者組成財團，沿着中國高鐵路線投資、收購及開發以醫療保健為主的大型綜合發展項目，投資額合共20億美元（約156億港元），首期投資額為5億美元（約39億港元）。首期投資額39億，信德佔合營公司30%。

廣汽集團(02238)：公布去年12月汽車銷量17.83萬輛，按年增長5.73%；去年累計銷量200.1萬輛，按年上升21.27%。

卓爾集團(02098)：公布於去年7月13日至24日及昨日進行一系列市場交易，合共出售中國高速傳動(00658)1136.1萬股，總代價約9675.1萬元，預期有關出售出售獲利為807.5萬元。

今日有三隻新股上升，分別是阜博集團(03738)、莊皇集團(08501)及福紡控股(08506)。其中以阜博集團暗盤表現最佳，耀才新股交易中心資料顯示，其暗盤價收報3.18元，較招股價2.58元，高0.6元或23.26%；美國迪士尼有份投資的阜博，為線上視頻內容技術解決方案供應商。