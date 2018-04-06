即巿股評 港股直擊 國際財經

美股在2018年首個交易日紅盤高收，標普500指數與納斯特綜合指數周二雙雙創下收市新高，納指更大漲1.5%，錄得去年11月中以來最大單日升幅，歷史性突破7000點收市。

近期因降低舊款iPhone速度而惹來不少批評的蘋果公司，股價急彈1.8%。MarketWatch引述美國投資銀行Piper Jaffray分析師Michael Olson表示，蘋果將形成超長周期(Super-long Cycle)的升浪，他認為所有不同型號iPhone的平均售價約為720元(美元．下同)，估計過去一年相關銷售收入高達2606億元，每股盈利11.17元，目標價看200元。

Olson預期，蘋果秋季有可能推出平價版的iPhone X及高階版的iPhone X Plus，以測試消費者願意負擔的極限，此舉有助拉高iPhone平均售價。該公司已要求3D傳感器供應商秋季大幅增加3倍產能，可見對iPhone X系列信心滿滿。

美國科技巨擘的亮麗前景似乎有餘未盡，由Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和Google組成的FAANG去年對標普500指數貢獻頗大，為不少長線基金帶來豐厚回報。然而，Cirrus Research研究部的Satya Pradhuman卻語重心長警告，上述股份處於歷史高位，隨着市值上漲，在指數內的權重進一步提高，假如基金經理為了不落後大市，再加大對相關公司的持倉，一旦遇上市況逆轉，將面臨重大風險。Pradhuman提醒，不論是基金經理抑或專業投資者皆忽視了風險，追逐由少數動力股驅動的基準指數，就像古希臘神話裏的悲劇英雄伊卡洛斯(Icarus)一樣，執意飛近太陽，最終一雙蠟造的翅膀被高溫溶化，自毀收場。

摩根士丹利則透露，去年第三季美國家庭和非牟利機構資產組合中，有36.3%投資於股票，是有史以來第二高，僅次於2000年科網泡沫時的高峰，當時股票佔總資產比例高達42%，機構投資者紛紛以高槓桿入市。

股票孖展額(Margin Debt)一向被視為衡量投機程度的重要指標，紐約證券交易所數據顯示，美股孖展額於去年11月底達到5809.5億元，連續5個月創紀錄。

Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy也稱，目前標普500指數的市盈率(P⁄E)較10年平均值高出30%，較5年平均水平高20%，反映美股估值並不便宜。他預計美息將進一步攀升，對股市構成調整壓力。正如本欄早前分析，一旦通脹升溫(最近商品價格呈現易升難跌；見12月7日本欄和12月14日「沿圖論勢」)，聯儲局加息幅度勢必遠高於市場預期，恐會成為壓倒股市的最後一根稻草。

港股方面，恒指連升7天，昨天收報30560點，漲45點或0.2%，全日成交金額1308.3億元。從技術走勢角度看【圖】，恒指周一升穿上升通道中軸，逼近2016年9月至今的上升趨勢線及2010年至今的長期上升趨勢線頂部，料於31000點附近將遇上阻力。投資者宜留意恒指日線RSI若失守70水平，短期可能出現整固或調整。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容