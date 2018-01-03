訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:29 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】3新股明上市 阜博炒高兩成

放大圖片

新股市場持續熾熱，明天主板及創業版分別有3隻新股掛牌上市，其中以阜博集團(03738)暗盤表現最佳。

美國迪士尼有份投資的阜博，為線上視頻內容技術解決方案供應商，耀才證券新股交易中心資料顯示，其暗盤價收報3.18元，較招股價2.58元，高0.6元或23.26%，未計手續費，每手1000股賬面獲利600元。輝立交易平台顯示，阜博暗盤收報3.14元，較招股價高21.7%，每手賬面賺560元。

另外，本港室內裝潢解決方案供應商莊皇集團(08501)，耀才證券資料顯示，其暗盤價高見2元，較招股價1.56元，升0.44元或28.21%，收報1.6元，較招股價升0.04元或2.56%，按每手2000股，未計手續費，一手賬面獲利80元。輝立交易平台顯示，莊皇暗盤收報1.57元，僅僅較招股價高0.64%。

內地針織圓緯機製造商中國福紡控股(08506)，耀才證券顯示，其暗盤價收報0.21元，較招股價0.22元，跌0.01元或4.55%，按每手1.2萬股，未計手續費，每手賬面蝕120元。輝立交易平台顯示，其暗盤價收報0.205元，較招股價低6.8%。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。