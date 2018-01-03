港股直擊 香港財經

新股市場持續熾熱，明天主板及創業版分別有3隻新股掛牌上市，其中以阜博集團(03738)暗盤表現最佳。

美國迪士尼有份投資的阜博，為線上視頻內容技術解決方案供應商，耀才證券新股交易中心資料顯示，其暗盤價收報3.18元，較招股價2.58元，高0.6元或23.26%，未計手續費，每手1000股賬面獲利600元。輝立交易平台顯示，阜博暗盤收報3.14元，較招股價高21.7%，每手賬面賺560元。

另外，本港室內裝潢解決方案供應商莊皇集團(08501)，耀才證券資料顯示，其暗盤價高見2元，較招股價1.56元，升0.44元或28.21%，收報1.6元，較招股價升0.04元或2.56%，按每手2000股，未計手續費，一手賬面獲利80元。輝立交易平台顯示，莊皇暗盤收報1.57元，僅僅較招股價高0.64%。

內地針織圓緯機製造商中國福紡控股(08506)，耀才證券顯示，其暗盤價收報0.21元，較招股價0.22元，跌0.01元或4.55%，按每手1.2萬股，未計手續費，每手賬面蝕120元。輝立交易平台顯示，其暗盤價收報0.205元，較招股價低6.8%。

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