港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，當中納指創新高。港股今日尋頂，一度升逾200點，再創超過十年新高。大市成交額升至近一個月高，不過上升股份比例僅53%。

恒指今早高開143點，開市後表現反覆，升幅收窄至約60點後再發力，最多升209點，見30724點，再創逾十年新高，其後升勢再回順，曾僅升28點見半日低，中午收市前復升過百點，半日升100點。恒指午後一度倒跌58點，見30456點全日低，尾段回穩。恒指收報30560點，升45點或0.1%，再創2007年11月初以來收市新高，連升第7日累飆1326點或4.5%。大市今日上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。

全日成交額1308.32億元，較上日增加約39.87億元，續創12月6日以來新高。

國企指數高見12171點，創近兩年半高；收報12088點，升20點或0.2%。國指4連升進賬471點或4.1%。

恒指即月期貨收市升82點或0.27%，報30615點，高水54點。

A股續造好，滬指升0.62%，連升第4日；深成指升0.91%。兩市成交額約5317億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升55點，報24823。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾見426.8元創逾一個月高，收市升1.1%；中行(03988)升1%；友邦(01299)升0.7%，錄7連升，3股支撐大市。另外，領展(00823)創新高，收市升0.6%；工行(01398)創逾兩年半高，收市升0.3%。相反，滙控(00005)曾見81.45元創逾3年高，收市倒跌0.4%；平保(02318)倒跌1.4%；中銀香港(02388)跌0.5%；中移動(00941)跌1.3%；建行(00939)創逾兩年半高，收市倒跌0.1%。

焦點板塊

醫藥股：多隻強勢股破頂，金斯瑞生物科技(01548)與哈爾濱譽衡藥業訂立技術開發委託合同，股價收市升26.7%，報26.8元創上市新高，成交額13.72億元；康哲藥業(00867)創新高，收市升1.4%；石藥集團(01093)創新高，收市升4.9%；中國生物製藥(01177)創新高，收市升0.7%；遠大醫藥(00512)創新高，收市升3.2%。另外，綠葉製藥(02186)創近兩年高，收市升3.9%；中國中藥(00570)升9.4%；BBI生命科學(01035)創逾兩年半高，收市升7.7%；麗珠醫藥(01513)升2.1%；四環醫藥(00460)升3.9%；勵晶太平洋(00575)升13.5%。

水泥股：中國水泥網編製的全國水泥價格指數(CEMPI)最新一期(1月2日)報150.18，創最少4年新高，較去年同期上升46.62%。本港上市水泥股發力破位。華潤水泥(01313)創逾3年新高，收市升4.5%；中建材(03323)創逾兩年半高，收市升3.6%；中材股份(01893)創近6年半高，收市升半成；海螺水泥(00914)創近6年半高，收市升0.5%；金隅股份(02009)升8.5%。

科技股：隔晚美國納指創新高，本港科技股普遍高收。藍籌蘋概孖寶先高後低，舜宇(02382)曾升5.8%，收市僅升0.4%；瑞聲(02018)曾升5.4%，收市升1.2%，大摩下調兩股目標價，但維持「增持」評級，重申瑞聲為今年首選。其他手機設備股向上，丘鈦(01478)升2.6%；ASM太平洋(00522)升2%；信利國際(00732)升2.1%；比亞迪電子(00285)升2.1%。科網股方面，金山軟件(03888)創逾兩年半高，收市升2.3%；中國軟件國際(00354)亦創逾兩年半高，收市升4.2%；擎天軟件(01297)升1.8%；神州控股((00861)升3.4%；IGG(00799)升3%；網龍(00777)升1.1%。

汽車股：今日再跑贏大市，汽車生產商方面，吉利(00175)升3.7%，連升7日；比亞迪(01211)升2.2%；華晨(01114)升3.1%。零件商方面，耐世特(01316)創新高，收市升1.5%；敏實(00425)破頂，收市升0.4%；信邦控股(01571)升2.5%。4S零售商方面，永達(03669)升3.8%；廣匯寶信(01293)升4.6%。

中資航空股：三大中資航空股又發力，國航(00753)收市報9.96元創逾兩年半高，升幅6.8%為表現最好國指成分股，其A股升8.82%；南航(01055)升6.3%，其A股升4.74%；東航(00670)創逾兩年高，收市升6.4%，其A股升5.6%。另外，北京首都機場(00694)升2.9%。

焦點股份

恒投證券(01476)：今早高開3.2%，曾飆升70.8%，見4.8元創近兩年高，收市回落升29.2%，成交額增至7450萬元。集團9名股東向中信國安集團合共出售約7.8億股內資股，佔已發行股本約29.94%，預計總額90億元人民幣，但交易須待有關股東與中信國安3月31日前簽署正式協議，以及獲中證監批准後作實。

麥達斯(01021)：今日劇震，早上低見0.74元創上市新低，午後反擊狂飆，曾暴升9.38倍，見8.1元創上市新高，收市回落升4.36倍，成交額3420萬元。集團中午公布，其持股32.5%的聯營公司南京中車獲得三宗總值約26.8億元人民幣的地鐵列車供應合同。

半新股：多股急升，LHN(賢能集團)(01730)曾升四成創新高，收市升39.2%；艾伯科技(02708)今早低見1.62元平上市低位，收市反彈13.8%；愛康醫療(01789)曾見3.44元逼近上市高位，收市升11.1%，成交額1.91億元；中國升海食品(01676)升13.6%； AV策劃推廣(08419)創新高，收市升27.6%。相反，昨日創新高後回吐的遊萊互動(02022)今日再跌13.2%；萬里印刷(08385)回吐17.9%；竣球控股(08485)創新低，收市跌17.2%。

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