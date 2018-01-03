下午1時45分前倒跌，暫時最多跌58點，見30456點暫時低。截至下午約1時51分，恒指報30469點，跌45點或0.1%，大市成交額922.18億元。
國企指數報12052點，跌16點或0.1%。
A股升幅收窄，滬指升0.51%；深成指升0.78%。
藍籌股方面，平保(02318)午後跌幅擴大，暫時最多跌2.5%，最新跌2.1%；中移動(00941)跌1.5%；滙控(00005)跌0.5%。
碧桂園(02007)亦回吐，最新跌1.9%。
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下午1時45分前倒跌，暫時最多跌58點，見30456點暫時低。截至下午約1時51分，恒指報30469點，跌45點或0.1%，大市成交額922.18億元。
國企指數報12052點，跌16點或0.1%。
A股升幅收窄，滬指升0.51%；深成指升0.78%。
藍籌股方面，平保(02318)午後跌幅擴大，暫時最多跌2.5%，最新跌2.1%；中移動(00941)跌1.5%；滙控(00005)跌0.5%。
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