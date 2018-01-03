即巿股評 港股直擊

隔晚美股表現亮麗，跟港股一樣，喺2018年首個交易日做好，三大指數上升，納指更首次收市企穩7000點之上，港股亦連升6個交易日，今日開市繼續其尋頂之旅。恒指累計已上升1281點，今早再高開143點，其後表現反覆，早段最多升209點，高見30724點，再創超過十年新高。其後升幅收窄至28點，見30544點半日低位，中午收市報30615點，升100點；國指則升60點，報收12129點。半日成交維持暢旺達750億元，今日如無意外可繼續錄得千億成交。

隔晚納指升勢凌厲，今日騰訊(00700)當然食住個勢繼續上，盤中最高見426.8元，半日報收423.2元，美中不足係現價略低於開市價，令日線圖遺下一個上升裂口之餘，仲有可能以陰燭收場。建行(00939)急升後要抖抖，今日輪到中行(03988)接力升1.5%，至於工行(01398)見完兩年半高位後，半日升幅收窄至0.3%。至於噚日強勢反彈嘅手機設備股，放完一吓煙花，今日歸於平淡，舜宇(02382)跟瑞聲(02018)開市曾再升逾5%，半日升幅收窄，前者僅升0.8%，後者則升1.4%。講嚟講去，要港股更上一層樓，大笨象(00005)非要發力不可，早段見過81.45元超過3年新高，半日倒跌0.2%，不過阿Man有信心，大笨象今年或能重拾紅底股身份。至於港交所(00388)升勢持續，暫時企穩250元，但要突破前高位，暫時似乎未夠力。

噚日講過雖然今年內房股業績難勝舊年，但資金仍然買住一批龍頭內房股，今日輪到成份股中國海外(00688)發力升3.2%，而華潤置地(01109)亦錄得1.6%升幅。阿Man早於假期前表示，內需股為今年點投資板塊之一，今日恒安(01044)跟蒙牛(02319)分別錄得3.1%及1.9%升幅，萬洲(00288)半日亦升1.4%。

濠賭股已走出谷底，雖然噚日收上月賭收遜預期，以及內地外匯局收緊境外提款所影響逆市下跌，但今日已全線回升，話咗濠賭股逢回吐吸納一定無錯。永利澳門(01128)回升近4%，已完全回補噚日下跌裂口，而銀娛(00027)升近2%，亦回補噚日大部份下跌裂口。至於澳博(00880)及金沙中國(01928)則分別回升3.2%及1.5%。

除咗濠賭股，醫藥股亦係今年重點關注板塊，強中之強金斯瑞生物(01548)深得北水愛護，集團宣布跟哈爾濱譽衡藥業訂立技術開發委託合同，股價創上市新高，半日升16.8%，不過股份已超買，慎防隨時出現回吐。阿Man曾推仲嘅康哲藥業(00867)、石藥(01093)及中國生物製藥(01177)齊創新高，閣下仍然有貨繼續let the profit run。

汽車股受惠國策，繼續有資金追捧，吉利(00175)升2.9%；比亞迪(01211)升2.7%；華晨(01114)升3.8%，呢三隻都係阿Man愛股，跟濠賭股一樣，汽車股亦係逢回吐吸納，上述三股首個目標當然係先上破之前高位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)